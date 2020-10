Parque Nacional abrirá su puertas por ahora solo para residentes locales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El parque nacional Lago Puelo esta abierto solo para residente locales y vecinos de El Hoyo, remarco su intendente Sergio Rusak, quien también valoró el sentido de partencia que el han dado los vecinos durante esta pandemia.

En dialogo con la prensa el intendente del parque nacional Lago Puelo Sergio Rusak volvió a informar que el parque está abierto, “el parque nacional se cerró el día 16 de marzo, como todos los parques nacionales del país y después de un protocolo que se ejecuta en conjunto con el comité de emergencias local y se sometió a la aprobación del Ministerio de salud de la provincia de Chubut, nuestra casa central decidió la apertura parcial del parque”, detallo el intendente.

Seguidamente agrego: “recordemos que la actividad turística todavía está prohibida por decreto y hoy se puede ingresar al parque, incluso está abierta la oficina administrativa entre las 10 y las 13 horas y se puede ingresar al parque todos los días entre las 10:00 y hasta las 17 horas y se puede permanecer hasta las 18:00 en el parque”.

Solo vecinos de Lago Puelo y El Hoyo

Con todo Rusak reafirmo, “nosotros tenemos un decreto del gobernador de la provincia de Chubut que establece restricción de movimiento de los ciudadanos dentro de los departamentos, es decir todos los ciudadanos la provincia Chubut podemos movernos dentro del departamento en el que vivimos exclusivamente; con dos excepciones Esquel con Trevelin pueden interactuar y Lago Puelo con El Hoyo también pueden interactuar, pero no está permitido el ingreso de gente de otras localidades, como es el caso de nuestros vecinos de Epuyen ni de El Bolsón”.

Sobre las limitaciones que rigen en virtud de la pandemia el funcionario detallo, “nosotros tenemos restringido el uso del fuego y tenemos cerrados los sanitarios, el uso del fuego para reducir la posibilidad de que se junte mucha gente en torno a los fogones, entendamos que todavía se mantiene la restricción de no más de 10 personas en grupos”, sobre los sanitarios agrego, “ no podemos tener los sanitarios abiertos porque no podemos hacer frente al gasto implica la limpieza permanente después del uso de cada una de las personas”.

En relación a los senderos explico que están habilitados, “estamos arreglando mucho el sendero que va al mirador y estamos ahora empezando arreglar el sendero del pitranto grande, además, con la última creciente del Lago sufrió un deterioro importante, el bosque de las Sombras vamos a ver si podemos repararlo para este verano, pero bueno en estas condiciones muy particulares”.

Finalmente, sobre una apertura total Rusak explicó: “cuando las autoridades así lo establezcan nosotros tenemos que presentar un protocolo ante la cuarta zona sanitaria del Ministerio de salud de la provincia de Chubut y si ellos nos aprueban ese protocolo y en consecuencia nuestra casa central habilita la apertura completa del parque, así se hará antes es imposible”, sentenció.