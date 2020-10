Para Cáceres información sobre aumento del SEM genera confusión

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Rubén Cáceres, concejal de Trelew por UCR, explicó que “la información siempre es confusa y nos genera dudas. No sabemos bien cuál es el déficit ni cuántos son los becarios”.

Según lo informado por el poder Ejecutivo, Cáceres dijo que “desde el 2018 hay un déficit en el SEM, y a raíz del aislamiento de este año, el servicio no operó y obviamente se generó un mayor déficit”.

De acuerdo a eso, “los números son confusos porque Félix Oro, quien que es el coordinador, no dijo que el déficit era de un millón de pesos. Después, nos dijeron que era un déficit mayor. Se dijo que eran 260 becarios, después que eran más de 350”, dijo el concejal.

Remarcó a través de una entrevista hecha por Radio Chubut que “no sabemos, si el aumento es para cubrir diferencias de costos o para los trabajadores”

De manera que, para Cáceres “la información siempre es confusa y nos genera dudas. No sabemos bien cuál es el déficit ni cuántos son los becarios. No sabemos, si el aumento es para cubrir las diferencias de costos o para otorgarles un aumento a los trabajadores. No se nos informó”.

Sobre el SEM, ayer se aprobó el aumento sólo con el acompañamiento de los ediles del oficialismo. “Creemos que no era el momento ni el porcentaje, pero bueno la decisión de la mayoría lo ha determinado”, dijo.

Precisó que “la suba rige desde el momento que lo promulgue el Ejecutivo. El costo de la hora pasa a 40 pesos y la media, a 20”.