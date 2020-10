Pagos de aguinaldos podrían depender de “comercialización de las letras”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este viernes en conferencia de prensa los gremios se pronunciaron sobre los pagos de sueldos por parte del Gobierno Provincial y las próximas medidas que tomarán en la Provincia del Chubut.

Este jueves en horas de la noche, tras el fracaso de la reunión de los gremios estatales con las autoridades del Gobierno Provincial, no hubo respuestas por parte de los ministros de Gobierno José Grazzini y de Economía.

A causa de esa situación, los dirigentes gremiales decidieron que permanecerían dentro de la Casa de Gobierno hasta que hubiese respuestas concretas a las demandas por el retraso en el pago de haberes.

Sin embargo, este viernes en horas de la mañana, los gremios de estatales abandonaron la Casa de Gobierno y realizaron una conferencia de prensa en la Peatonal Fontana a las 10.15.

Durante la conferencia de prensa sobre los pagos incumplidos, Ángel Sierra aseguró que “estamos más complicados que antes”.

Sierra remarcó a través de Radio 3 Trelew AM 780 que “al Poder Legislativo habría que ponerle un candado, porque se han llevado la Legislatura a sesionar por fuera del recinto”.

Por su parte, Santiago Goodman referente de la ATECH, expresó que “hay un camino, pero no lo quieren tomar. Vienen rechazando la tributaria. No hay posibilidad de que esto se revierta si no tenemos ingresos genuinos”.

Goodman, también dijo que “convocamos a todos para llevar adelante una medida la semana que viene, ya que debemos aglutinar acciones que nos pongan en las calles y en las rutas para poder revertir esto”.

Contemplarían pago de aguinaldo, pero el de junio

Del mismo modo, en conferencia de prensa Carlos Milani referente de SITRAVICH precisó que “sigue el atraso salarial y sigue el pago escalonado”.

“Lo único que incluye, es que la masa salarial de diciembre contempla el pago de un aguinaldo, que será el de junio, pero todo depende de la comercialización de las letras”, dijo.

Precisó que “entre el 5-10 de noviembre depositarían los haberes de todos los rangos, pero el 3° y 4° rango del mes de agosto y el rango 1, 2 y salud de septiembre».

Para Milani, la posición “es siempre el pago en término”. Por ello, informó que “en la Reunión de ayer nos mostraron los números de toda la provincia, del Fideicomiso y las letras. Todo este dinero de 9.000 M de pesos, y lo único que hace es sostener la actual situación”.