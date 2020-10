Ongarato pidió intervención a Secretaría de Trabajo por el conflicto con el Soeme

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, confirmó que presentó una nota en la Secretaría de Trabajo de la Provincia solicitando que dicte la conciliación obligatoria en el marco de la retención de servicios que lleva adelante el Soeme y ZO desde la semana pasada en reclamo del pago del 2% de contribución patronal al gremio.

«Este gobierno municipal mantuvo el poder adquisitivo de los empleados, con paritarias cada seis meses, pagando sueldos dentro de los marcos que dice la ley. Pido que nos sentemos a dialogar y que podamos brindar los servicios para los cuales los contribuyentes están pagando», dijo el jefe comunal.

Por eso, el intendente Ongarato se acercó personalmente ayer a la Delegación Esquel de la Secretaría de Trabajo de Chubut a pedir la conciliación obligatoria «en el marco de un conflicto que hoy tiene a la ciudad sin el servicio de recolección de residuos porque el personal está con retención de servicios. En un momento en donde la situación sanitaria no es la normal debido a la pandemia por Covid-19 y una de las cosas que más tenemos que cuidar es justamente la higiene en la ciudad. Esta es una de las cosas que más nos preocupa» apuntó.

Paritarias, pago de sueldos y pases a planta

Resaltó el mandatario municipal que «hay empresarios locales que hacen lo imposible para no despedir empleados y en algunos casos no les queda otra opción. Muchos han hecho gestiones para pedir un aporte del Estado Nacional y de esta forma mantener a sus empleados. Realmente a nivel país se está viviendo una situación angustiante y Esquel no es la excepción».

Pese a la situación general, «este gobierno municipal mantuvo el poder adquisitivo de los empleados, con paritarias cada seis meses, pagando sueldos el primer día de cada mes dentro de los marcos que dice la ley. Y esto no ocurre en muchas municipalidades de la provincia o el país. De hecho, a nivel provincial sabemos la situación que tienen, sin pagar sueldos».

Precisamente sobre los sueldos de los municipales, el intendente recordó que se pagaron el 1ø de octubre, con el 10 % de aumento acordado. «Y ahora resta definir el tema de los pases a planta, hay que analizar el listado y de qué manera se hará. Hay empleados contratados que están trabajando en la Municipalidad desde hace 13 o 14 años, también 10, 8 y 6 años. Es una decisión que vayan pasando a la planta municipal y que estén en igualdad de condiciones. Nos pusimos de acuerdo en esto. Es algo muy auspicioso. pero el reclamo del pago del 2 % de aporte patronal complicado todo», explicó Ongarato.

Discusión para más adelante

Por último, Ongarato señaló que «en medio de tanta crisis, un momento económico complejo, donde hay gremios cuyos afiliados están perdiendo su fuente de trabajo. Se están cerrando hoteles, hay trabajadores que están cobrando la mitad o menos de su sueldo con tal de no perder el empleo. Hay empresarios y comerciantes de Esquel que hacen todo el esfuerzo para pagar los impuestos en la Municipalidad para que ésta funcione y pueda prestar los servicios que son tan necesarios, fundamentalmente el de recolección de residuos en Esquel tenemos al Soeme pidiendo un 2 % de aporte a la Municipalidad para manejo propio del gremio. Dada la situación y el contexto que atravesamos, yo entiendo que debemos dejar esta discusión para más adelante», terminó diciendo.