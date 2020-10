Ongarato: “La firma del acuerdo fue bajo presión”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En una jornada de retención de servicios por parte de municipales de SOEME, el intendente Ongarato se refirió al reclamo del aporte patronal y reconoció que sigue en duda la legalidad de ese acuerdo, que hoy está tensando la relación con el gremio.

En contacto con Notas de Radio Ongarato se mostró enojado por la extendida retención y en particular por la recolección de residuos y se refirió al punto de conflicto: el 2% de contribución patronal que está en discusión. “En ese momento no íbamos a poder pagar por la baja de recaudación y el SOEME acordó ese tema de no dar el incremento, pero en el momento estamos por firmar y nos dicen, pero queremos el 2% de contribución patronal y sino nada. Te dejan entre la espada y la pared”.

Luego, dijo que en general “firmamos bajo presión, ninguno se firma bien los acuerdos” y añadió que “a veces debo firmar algo de lo que no estoy completamente convencido porque sino te paran la municipalidad”.

“Queremos la certeza de si es correcto. Si Osorio tiene razón y la Secretaría nos dice que es correcto, lo haremos” dijo.

El intendente volvió sobre los papeles del gremio que ya han sido cuestionados: sería “un aporte a una organización que no tiene personería gremial. Tienen vehículos a nombre de ellos porque no pueden ponerlos a nombre del gremio. Lo que quedamos alguna vez es que yo los reconozco como organización de trabajadores de muchísimos años y nos sentamos a discutir salarios. Los atendemos incluso cuando hacen paros ridículos por las camperas que después no se las ponen. Pero de ahí a utilizar fondos públicos a una organización que no tiene los papeles en orden no lo podemos hacer”.