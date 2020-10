Ongarato cuestionó la falta de apoyo de concejales para la cesión de tierras al IPV

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Pedimos por favor que los concejales no atrasen el crecimiento de la ciudad porque perjudican a los vecinos», manifestó ayer el intendente Sergio Ongarato, quien se mostró muy molesto con la falta de apoyo del Concejo Deliberante al proyecto que contemplaba la cesión de tierras al Instituto Provincial de la Vivienda para el desarrollo de un nuevo plan habitacional en la zona de Valle Chico.

La iniciativa requería acompañamiento de una mayoría especial del cuerpo legislativo (7 votos), pero no hubo acuerdo y los bloques minoritarios no dieron apoyo planteando críticas y cuestionamientos a la política municipal para paliar la necesidad de viviendas.

«Es algo que me ha decepcionado muchísimo porque quizás se haya perdido por mucho tiempo la posibilidad de tener 132 viviendas más para vecinos de Esquel», dijo el intendente, quien indicó que «necesitábamos que el Concejo Deliberante apruebe la sesión de tierras al IPV, como marca la ley, como se hizo para todos los barrios. La mayoría especial requería los votos de los seis concejales oficialistas más uno de la oposición, pero esto no se logró», se lamentó Ongarato, agregando que «10 vecinos de nuestra ciudad, los concejales, con la responsabilidad enorme de decidir esto tan importante no hayan podido llegar a un acuerdo, y que 132 familias de Esquel pierdan la posibilidad de tener una vivienda es una muy mala noticia», subrayó el jefe comunal. Más adelante dijo que «los concejales nos llenan de pedidos de informes, algo que está bien porque su función es controlar y preguntar al Ejecutivo, y contestamos esos pedidos de informes lo antes posible. Pero los concejales también están para que estos proyectos puedan salir, para poder tener 132 viviendas más en Esquel», reiteró Ongarato.

Sobre las críticas que la oposición hizo al proyecto de cesión de tierras al IPV el intendente dijo que «lo que más me llamó la atención es que no saben cual es la política de viviendas sociales y por eso votan en contra. Esto se explicó a los concejales, pero por una política de barricada dejan a familias sin viviendas» dijo.

En busca de nuevos loteos

En otro tramo, el intendente Ongarato dijo que «en Valle Chico hay más de 700 lotes para asignar a viviendas de todo tipo, alrededor de 200 lotes sociales, y se están haciendo las redes de infraestructura. En la zona de barrio Matadero tenemos más de 200 parcelas para familias que están en la base de datos de Tierras Fiscales. A futuro, arriba del Lennart Englund, hay más de 300 lotes que se podrán obtener cuando se haga la obra de la nueva toma de agua potable. Estamos haciendo las proyecciones para Valle Chico y para la zona del Baden I y II. Entre los actuales y a futuro hay 1.200 lotes sociales, y no importa el nombre que le pongan, pero pedimos por favor que los concejales no atrasen el crecimiento de la ciudad porque perjudican a los vecinos. No hay entendimiento y eso termina afectando a todos» acusó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el proyecto trunco que impulsaba Cáritas Prelatura Esquel para la construcción de viviendas sociales, Ongarato mencionó que «hubo alguna resistencia sobre la zona alta del Matadero, pero si conseguimos financiamiento para viviendas no interesa si son de Cáritas, del IPV o del barrio tal o cual. Nuestra tarea es hacer todo lo que nos toca para que se puedan construir las viviendas y no que se perjudiquen las familias».