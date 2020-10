Nueva reunión por la vuelta del transporte urbano en la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la tarde del viernes hubo una nueva reunión para evaluar la fecha del reinicio del transporte urbano de pasajeros en Trelew. De la misma tomaron parte funcionarios municipales, la doctora Caminos por el Omresp, y concejales de distintos espacios políticos de la ciudad.

El secretario de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Trelew, César Ayala, señaló que «se aguarda una nueva reunión, tras no determinarse aún una fecha de inicio para la vuelta del transporte». Y explicó que «se intercambió con todos los espacios representados pero, entendiendo el análisis de costos que se hizo, no hay todavía, por ejemplo, consenso sobre un valor de referencia para el reinicio de la actividad». Y culminó diciendo que «hay que ser extremadamente serios en las propuestas para el reinicio de la actividad dado el contexto pandemico, no es tan simple o caprichoso como ‘que vuelva como sea’ y listo».