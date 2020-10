Noreli Vasil: Silvina Cabrera asistió a la presentación de Iniciativa Popular y se va sin transmitir

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La ambientalista trewlense Noreli Vasil opina por medio de su red social Facebook:

«Silvina Cabrera asistió a la presentación de Iniciativa Popular y se va sin transmitir»

«Hoy mientras hacíamos la presentación de la Iniciativa Popular, vi acercarse a Silvina Cabrera, la persona que tiene Azulmedia y publica vivos hasta de cuando toma la sopa, de repente no estaba, se había ido sin transmitir!»

«¿Me pregunto por qué una “periodista” no transmite algo tan importante para el pueblo como lo es la iniciativa popular?»

«¿Cómo cuando toda una provincia está esperando una información, esta persona decide no informarla? No lo entendía. Hasta que me llegó esto». (Ver Fotos)

«Es la misma (Silvina Cabrera) que hizo la nota diciendo que la asamblea de vecinos contra la megamineria “se infiltra” en las marchas».

Fuente: Noreli Vasil /Ambientalista

