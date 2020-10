Murphy: “Arcioni se esconde, penosamente, tiene que dar explicaciones y no aparece”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El dirigente de la Regional Sur de Atech cargó duro contra el mandatario provincial en el marco de la jornada de lucha con movilización en nuestra ciudad donde los empleados estatales vuelven a reclamar por el atraso en el pago de sus haberes.

En el marco de una jornada de lucha nacional, los trabajadores de la Regional Sur de Atech se sumaron al reclamo que se lleva adelante en la capital de la provincia, donde los dirigentes estatales reclaman por la deuda que el gobierno provincial mantiene con los trabajadores.

En diálogo con FM La Petrolera, Daniel Murphy sostuvo que “vamos a recorrer nuevamente las calles de la ciudad con el reclamo y al mediodía tendremos un acto con la multisectorial de trabajadores y estudiantes, en contra de la política de ajuste”.

En este sentido, el dirigente gremial opinó “la estamos pasando muy mal con el Covid y con una política tremenda, que le seguimos diciendo criminal, porque otra palabra más justa no tenemos”.

Según Murphy “El problema salarial que tenemos es dramático, muy grave, desesperante para muchas familias que no tienen el sueldo y tienen que buscar algo para hacer. Trabajan, venden empanadas, hacen changas, lo que pueden, para pagar los alquileres, las cuentas y las deudas que se van generando”.

Asimismo, el secretario general de la Regional Sur de Atech opinó que “El gobernador se esconde, penosamente, tiene que dar explicaciones y no parece, no sabemos dónde está el gobernador, dónde están sus preocupaciones, su obligación es dar respuestas a una situación que generaron ellos, no los trabajadores”.

Finalmente, Murphy reclamó que “No somos responsables de que falten enfermeros y personal médico en los hospitales, no somos los responsables de que falten camas, pero sí somos víctimas junto a los vecinos y un asueto no va a solucionar nada”.