Ministerio de Economía colocó US$ 1.766 millones en bonos en pesos atados a la variación del dólar

Desde la cartera económica aseguraron que el monto total, de $136.105 millones, “permite comenzar a planificar la cobertura de los cerca de $225.000 millones que vencen a lo largo de octubre, de los cuales unos $166.000 millones corresponden a pagos de amortización e intereses de distintos instrumentos de mercado”.

El Ministerio de Economía colocó hoy US$ 1.766 millones en un bono es pesos atado a la variación del dólar, a 13 meses de plazo, con lo que superó con creces la oferta inicial prevista en US$ 500 millones y permitió cubrir más del 60% de necesidades de financiamiento del Tesoro para octubre.

La licitación forma parte del esquema de refinanciación de la deuda en pesos del Tesoro, pero también del paquete de medidas anunciado la semana parada por el Gobierno para dar nuevas opciones de cobertura al sector exportador, como incentivo para acelerar la liquidación de dólares y descomprimir la presión sobre las reservas del Banco Central.

Al respecto, el Ministerio de Economía informó que el monto suscripto en la licitación de hoy alcanzó los $136.105 millones y que permiten «planificar la cobertura de los cerca de $225.000 millones que vencen a lo largo de octubre, de los cuales unos $166.000 millones corresponden a pagos de amortización e intereses de distintos instrumentos de mercado”.

La cartera que conduce Martín Guzmán subrayó en un comunicado que las ofertas recibidas sumaron un monto equivalente a US$ 1.768 millones de valor nominal, de los que se adjudicaron US$ 1.766 millones, con una tasa de interés de 0,10% anual, por debajo del máximo de 0,25% establecida en el llamado a licitación.

Asimismo, señaló que la colocación del este bono «dólar linked» genera «una retracción de la base monetaria en el corto plazo y un adecuado manejo de la liquidez de las cuentas del Tesoro en función de la programación financiera del mes».

También enfatizó que con esta operación «se amplían las opciones de financiamiento del Tesoro Nacional, disminuye el grado de asistencia monetaria a la vez que se procura colaborar en la estabilización y coordinación de expectativas de los distintos agentes económicos».

La semana pasada, el Gobierno anunció una serie de medidas para incentivar el ingreso de dólares al país, entre ellas la baja de retenciones para el agro, la industria y la minería, de modo de aliviar la situación del mercado de cambios donde, en las últimas semanas, el Banco Central se transformó casi en el único oferente de divisas.

Desde mediados de junio que el Central acumula ventas netas en el mercado de cambios por unos US$ 3.550 millones, mientras que las reservas internacionales finalizaron ayer en US$ 41.172 millones, casi US$ 2.000 millones por debajo del nivel que tenían hace tres meses y medio.

«Necesitamos generar fortalezas, buscando acumular reservas. Estabilizar a la economía es un proceso, hay que ir a la velocidad que corresponde», dijo Guzmán al presentar días atrás el paquete de medidas, que incluyó la suba de reintegros para las exportaciones con mayor valor agregado y estímulos para el sector inmobiliario y de la construcción.

Para el director de la consultora Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, la licitación de hoy «es una señal positiva» ya que el Tesoro «consiguió financiamiento en pesos por más del triple de lo que esperaba» y «si bien es un título que tiene su riesgo porque está atado al tipo de cambio, aumenta las chances de que haya colocaciones netas por parte del Tesoro y se reduzca la necesidad de emitir pesos para cubrir el déficit».

En ese sentido, apuntó que el Banco Central necesita dejar de vender dólares y «frenar la sangría de reservas», por lo que «es bueno que tenga que emitir menos pesos»

«La idea de este instrumento es que haya menor presión cambiaria, ya sea frenando la emisión monetaria u ofreciendo alternativas de cobertura para exportadores o ahorristas distintas al dólar MEP o CCL», dijo el director de Ecolatina en diálogo con Télam.

El analista financiero Christian Buteler aseguró que «hoy sobran pesos y faltan instrumentos, entonces cualquier instrumento que permita una cobertura contra el tipo de cambio va a ser bien recibido por el mercado».

Sin embargo, analizó que «no va a cambiar la situación sobre el dólar».

«Eso lo dice el valor del CCL que hoy cerró arriba de $152 por dólar. La gente se sigue cubriendo pagando valores que son altos. Pero no hay otra alternativa por el alto nivel de incertidumbre», afirmó Buteler a Télam.

Al mismo tiempo, un informe de la calificadora Moody’s señaló que los riesgos crediticios de la Argentina «siguen siendo altos» dada la profundización de la crisis económica iniciada en 2018 y que «probablemente continúe afectando a distintos sectores».

«Sin embargo, no pronosticamos nuevas pérdidas (en el valor de los bonos) más allá del rango de 35%-65% asociado a la calificación soberana Ca de la Argentina», apuntó Gersan Zurita, vicepresidente senior de Moody´s.