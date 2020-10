Megaminería: Más de 30 mil firmas respaldan la nueva Iniciativa Popular

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Le decimos a nuestros legisladores, o se ponen del lado del pueblo o lo traicionan», fue el mensaje que resonó fuerte de este a oeste y de norte de Chubut en otro día histórico en la lucha contra la megaminería.

Los vecinos multiplicaron el respaldo que había obtenido el proyecto de 2014 que se convirtió finalmente en un fraude legislativo. La presentación formal de las firmas contra la Megaminería será el próximo martes. «Estamos haciendo una verdadera encuesta del sentir de las diferentes comunidades de Chubut», afirmó Pablo Lada, uno de los máximos referentes de la Unión de Asambleas.

«Ahora le toca a los legisladores escuchar al pueblo o volver a traicionarlo», fue la retórica del mensaje que se leyó en las puertas del Superior Tribunal de Justicia en medio de ruidos ensordecedores de cornetas y bombos que dieron lugar a la celebración de haber alcanzado un objetivo.

«La entrega formal de todas las firmas y las cajas será el próximo martes, así que convocamos a todos los vecinos para que nos acompañen», señaló Vilma Pérez.

«Tenemos una gran emoción gente porque llegaron las firmas de todo el territorio, con un sacrificio enorme y una red tejida con amor, porque cuando las cosas se hacen con el sentir del corazón, de la vida, en defensa del agua, nuestra tierra y de nuestros hijos, con el newén de todo un pueblo movilización»

«No nos da lo mismo que vuelen nuestras montañas, es mentira que estamos sentados arriba del agua que no sirve, en todo caso es el agua del pueblo, no de las mineras. Nos oponemos a la entrega del agua a la minera, subsidiaria de Panamerican Silver, no los vamos a permitir», rechazó.

«Le pedimos a la Justicia, que muchas veces hace todo mal, que esperamos que esta vez haga las cosas bien. Basta de criminalizar de las manifestaciones, somos libres de manifestarnos en las calles y lo seguiremos haciendo hasta las últimas consecuencias en defensa de lo nuestro, el agua y la vida. No vamos a salir de las calles», advirtió.

«Hoy es un día para hacer Justicia, es una oportunidad que tienen las instituciones para darle tratamiento a la Iniciativa Popular que nos robaron en 2014», enfatizó por su parte Pablo Lada.

«Acá hubo 48 comunidades que se movilizaron con el esfuerzo de muchos compañeros con horas sin dormir. Se juntaron más firmas en el contexto de una pandemia», valoró antes de repasar el listado de comunidades implicadas en la captación de firmas.

«Camarones, Telsen, Facundo, Villa Futalafquen, Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Puelo, Cushamen, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Tecka, Vuelta del Río , Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Lagunita Salada, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Ricardo Rojas, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson, Playa Unión, Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Pico, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, El Escorial, Esquel y Dique Ameghino han aportado las firmas para esta segunda Iniciativa Popular», precisó.

«Son más firmas que los votos que recibieron algunos políticos, en medio de un proceso tan doloroso, en este contexto estamos presentando más de 30 mil firmas controladas y foliadas, y con menos tiempo porque el proceso anterior fue de un año y este duró sólo cinco meses», destacó Lada en un contacto posterior con radio 3.

«Presentamos una iniciativa popular y en cambio escribieron una ley para habilitar la megaminería. Ahora merecemos un tratamiento respetuoso y ojalá que estos legisladores demuestren que gobiernan para el pueblo y entiendan el mensaje de la sociedad de Chubut. Queremos que el agua siga fluyendo para las generaciones que vienen, y esta ley sirve para eso», fundamentó.

«La Legislatura mantiene el tema como una papa caliente, pero que hay hacer lectura de lo que está pasando en la sociedad, necesitamos que se entienda eso, salimos a los comercios y vemos los carteles, en los autos, la gente se manifiesta», reflexionó.

«Estamos orgullosos y felices porque además ha crecido, son 48 comunidades que juntaron firmas, más del doble que la primera, y se han descartado muchas que tenían problemas para evitarnos cualquier inconveniente. Se hizo con la misma rigurosidad de la primera vez», resaltó.

«Por supuesto que si nos dejaron agregar más, podríamos, pero nos hemos apurado porque estos ruidos que se escuchan de los intentos penosos de habilitar la megaminería nos ha obligado a apurarnos. Hemos presentado el 7 por ciento del padrón electoral, el doble de lo que exige la ley, pero si hubiéramos teníamos el tiempo que queríamos, estoy seguro que hubiéramos llegado a las 100 mil firmas», aseguró.

Fuente: Radio 3