Más de una veintena de voluntarios formarán parte del Plan Detectar

Rawson pondrá en marcha este jueves el Plan Detectar. Más de una veintena de voluntarios, oportunamente identificados, recorrerán distintos sectores de la ciudad para localizar casos positivos de CoViD-19, con la finalidad de anticiparse eficazmente y evitar la propagación del virus. El programa, orquestado desde el Ministerio de Salud de Nación, comenzará en Puerto Rawson, y allí actuará hacia el resto de la capital.

El municipio y las autoridades del Hospital “Santa Teresita”, atento a las pautas del plan nacional, instrumentaron un mecanismo de búsqueda de voluntades dispuestas a colaborar en terreno para la detección temprana de personas infectadas; incluso, quienes quieran participar –deben estar en condiciones de salud óptimas-, pueden comunicarse al 2804-83148.

El subsecretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Rubén Santillán, explicó que desde la Municipalidad –para concretar este plan-, “colaboramos con voluntarios para actuar en un determinado barrio”. Y al momento de abordar un domicilio, a “aquellos vecinos que presenten síntomas vinculados al COVID se los registrará en una planilla” para, posteriormente, correr traslado al “equipo médico que va a estar asignado en una escuela o gimnasio” para hacer los testeos correspondientes.

El funcionario detalló que “los voluntarios no van a ingresar a ningún domicilio, ellos laborarán desde la distancia”. En la planilla, puntualizó: “Anotarán los síntomas que presenta cada vecino, su identidad y un número de contacto. Y a quien resulte sospechoso se lo derivará”.

El personal designado para la función “tendrá un cartel identificatorio” para evitar dudas en el vecindario.

Santillán comentó que “22 voluntarios recorrerán las calles, mientras otros estarán en el Gimnasio”. Durante el operativo, relató, “dispondremos también de una carpa en el puerto para la permanencia del equipo médico, quienes harán las entrevistas correspondientes a los casos sospechosos”.

Sin riesgos

Por su parte, el coordinador de Asociaciones Vecinales, Martin Chavero, indicó que la actividad realizada por los voluntarios “no implica riesgos.

Apuntó que “para ser voluntarios, no hay requisitos, no hay límites de edad, en lo posible que sean mayores de edad, personas sanas, sin ningún síntoma, que no estén en grupo de riesgo”.

Además del teléfono de contacto, quienes deseen colaborar como voluntarios pueden acercarse a Alejandro Maíz 20.