Maduro anuncia que Venezuela halló una medicina que «aniquila al 100%» el Covid-19

Aun sin vacunas confirmadas a nivel mundial para detener la pandemia de coronavirus, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que investigadores de un organismo de su gobierno habían encontrado una molécula que elimina completamente el nuevo coronavirus.

«Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus «, indicó el bolivariano a través de la televisora estatal VTV y repitió que se trata de «la cura».

Asimismo el mandatario explicó que el proyecto fue iniciativa de Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, quien hace 10 años le presentó a las autoridades los científicos que tenían la molécula, llamada DR-10 y encontrada en Puerto Cabello. Según lo publicado por el diario El Nacional, esa misma molécula también se implementó para combatir la hepatitis C, el VPH, el ébola y otras enfermedades, de acuerdo con los dichos del chavista.

«Lo hace sin ningún tipo de toxicidad. Venezuela ha conseguido una medicina que aniquila 100% el coronavirus», insistió el presidente, que un mes atrás anunció que Venezuela probará las vacunas de Rusia y Cuba y que meses atrás, sin investigaciones concretas, había asegurado que el interferón curaba el brote.

Al hacer el anuncio, Maduro indicó que esperaba ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificara los resultados obtenidos con el objetivo de encarar, mediante alianzas internacionales, la producción masiva de esa molécula.

Tras sus dichos la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que el ICIV inició hace seis meses el estudio de la actividad biológica de células afectadas por Covid-19 y sometidas a diferentes concentraciones del principio activo identificado.

«Es un derivado de ácido ursólico y esta molécula presenta 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro», aseguró y agregó que «después fue evaluado en personas sanas sin mostrar toxicidad en las dosis en las que fue enfrentada en presencia del virus».

Sobre Evo

Ayer también Maduro confirmó que tuvo un encuentro con Evo Morales durante una fugaz visita del exmandatario boliviano a Caracas, de la que previamente no se había informado de manera oficial. En la transmisión por la televisión estatal, dijo que Morales, refugiado en la Argentina desde diciembre del año pasado, tras renunciar a su cargo luego de las denuncias de fraude en los comicios de hace un año atrás, le regaló un libro.

«Aquí está el regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas», dijo el venezolano durante un acto desde una playa del estado La Guaira, a unos 40 minutos por tierra de Caracas.

Maduro aseguró que el texto, titulado «Evo Morales. Volveremos y seremos millones», cuenta «los detalles del golpe de Estado» en Bolivia y el exilio del expresidente. «Gracias Evo por este libro que me regalaste personalmente, muchas gracias», exclamó el mandatario chavista.

Evo viajó a Caracas tras la contundente victoria de su delfín, el economista de izquierda Luis Arce, en las elecciones presidenciales de Bolivia del domingo 18 de octubre, mientras que Venezuela se alista para unas cuestionadas elecciones parlamentarias, señaló Télam.