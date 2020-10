Maderna coincidió con la reapertura del Aeropuerto, al menos para un vuelo diario

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«No queremos perder al Aeropuerto como cabecera de toda la región, necesitamos que vuelva a estar operativo con todos los protocolos vigentes y que tengamos, aunque sea, una frecuencia diaria», consideró el intendente Maderna en diálogo con Radio 3. Sobre la restricción de circulación que se puso en vigencia el fin de semana y que mostró a Trelew prácticamente desierta este domingo, destacó que «la verdad que fue un comportamiento ejemplar».

«Se pudo percibir en diferentes lugares de la ciudad, principalmente en los espacios públicos donde en semanas anteriores había mucha aglomeración y esta vez estuvieron prácticamente desiertos. Esto ayudará al sistema sanitario, aunque está claro que el virus es un riesgo de todos los días y durante las 24 horas», analizó Maderna sobre la actitud de la gente con las nuevas medidas restrictivas.

«Las actividades esenciales estuvieron abiertas, tenemos otro sábado por la noche y un domingo por delante para hacer el esfuerzo, aunque depende también que tomemos los recaudos durante la semana», remarcó.

«Hablo como padre, hermano e hijo, que cada uno seamos conscientes y que tampoco estigmaticemos, que no sea una cuestión de todos contra todos. Nadie tiene una receta mágica y cada ciudad lo va solucionando de acuerdo a su idiosincrasia», analizó Maderna.

Destacó a los trabajadores municipales y provinciales implicados en los distintos operativos del fin de semana y a los de las actividades esenciales del sector privado: “han hecho esfuerzo enorme, todos tienen familia también”, valoró.

“Sin dudas que con la mejora del tiempo, se complica mucho más. El sistema comercial debe seguir funcionando más allá del durísimo contexto. Si esto se desborda será más complejo para el sistema sanitario y en consecuencia para cada uno de nosotros, nadie está exento de no contagiarse”, consideró.

«El Estado puede llegar hasta cierto punto con el control, no tenemos posibilidad de controlar a todos, depende de cada uno cuidarse y de cuidar sobre todo a nuestros mayores que son los más vulnerables», fundamentó.

«Hubo fotos viejas o falsas del shopping, que no eran de ayer, también de gente que supuestamente está contagiado, y si lo tuviera nadie está exento. Esas cuestiones desinforman y generan una tensión innecesaria. Hay que chequear o consultar a los medios serios, sorprende que haya mala intención incluso en torno a la pandemia», cuestionó sobre algunas denuncias.

Se refirió a los casos positivos del presidente del PJ Trelew, Nicanor Arbeletche, y a la diputada provincial, Gabriela De Lucía: “ellos mismos lo han confirmado, tenían síntomas leves y esperamos que la recuperación sea lo más rápido posible como la de todas las personas afectadas por el virus”, auspició.

«Nosotros estamos trabajando específicamente con el STIA en torno a la pesca. Ya tenemos un área respectiva en el municipio. Hoy vamos a firmar otro convenio de capacitación de jóvenes en diferentes empresas de la zona. Más allá de las circunstancias, hacemos todo el esfuerzo posible para salir adelante», destacó en otro sentido, respecto de la reactivación del mercado laboral.

«Transmitir la tranquilidad de que vamos a cumplir con los sueldos en tiempo y forma como lo venimos haciendo desde el 2015. Para nosotros es fundamental para fortalecer también el circuito comercial de la ciudad», dijo sobre el cronograma de salarios, que se anunciará en las próximas horas.

Respecto de la agenda de obras públicas, indicó que «venimos avanzando las del Programa Argentina Hace, también comenzaron progresivamente la de los cordones cuneta y esperamos que a mediados de octubre se reactive la doble trocha porque el sector de la construcción la está pasando muy mal».

Consultado sobre la reactivación de vuelos regulares en todo el país, prevista a mediados de mes, Maderna aseveró que «no queremos perder al Aeropuerto de Trelew como cabecera de toda la región, necesitamos que vuelva a estar operativo con todos los protocolos vigentes y que tengamos aunque sea una frecuencia diaria».

«No tenemos una definición absoluta, pero queremos estar preparados para estas circunstancias. Soy un convencido de que debemos aprender a convivir con esta realidad, que no es cuestión de restringir todo, necesitamos adaptarnos. Son decisiones que hay que tomar y vamos a avanzar», sostuvo.

En el mismo sentido abordó la situación del transporte urbano: «también es inminente, ya están en los protocolos, la empresa tiene la voluntad y la necesidad de arrancar, veremos cómo transcurre la semana en cuanto al número de casos, no hay caprichos de retrasar o precipitar ninguna actividad, y esperamos que en los próximos días volvamos a tener el servicio», recalcó.

Sobre el nuevo endeudamiento que firmó el gobierno provincial con Nación, opinó que «creo que es una muestra de apoyo del gobierno nacional al provincial y es importante para ayudar al pago de los trabajadores. Los diputados de nuestro sector van a acompañar como lo hicieron en las reuniones con los gremios la semana pasada, en la que dieron la cara y se prestaron al diálogo».

«Después las cuestiones del endeudamiento, si es bueno o no, la tendrán que analizar los economistas, en el municipio por lo pronto no requerimos ninguno, vamos mes a mes, nadie descarta nada, pero por ahora no lo necesitamos», sentenció Maderna en el final.