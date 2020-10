Luque valoró la labor del personal del Call Center municipal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque visitó el espacio que se adecuó para el funcionamiento del Call Center donde se efectúa el seguimiento de casos de coronavirus y se atienden las consultas inherentes a la pandemia, a través de la línea 406-2030. El mismo, se encuentra en instalaciones del Centro Cultural y cuenta con 180 personas que llevan adelante su tarea los 7 días de la semana.

En ese marco, el intendente Luque, afirmó que “estoy muy gratamente sorprendido por el trabajo que estamos realizando en este espacio. Se trata de un trabajo multidisciplinario y articulado entre las distintas áreas municipales, comandado por la Secretaría de Salud y coordinado por Alicia Dubreuil, con la colaboración permanente de la responsable del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo”.

“Cuando comenzamos nuestra gestión, pretendíamos que las distintas secretarías, antes de que se suscite esta pandemia, lleven adelante una labor conjunta de forma permanente, que no sean compartimentos estancos sino que todos seamos parte de un mismo equipo que busque y brinde soluciones a la gente”, explicó Luque.

Continuando en ese tenor, el jefe comunal Luque, indicó que “en esta situación de emergencia sanitaria, muchas áreas que no podían tener un funcionamiento normal, como Cultura, Deportes o Desarrollo Social, se sumaron a esquemas de trabajo para trabajar de manera mancomunada y el resultado es esta tarea interdisciplinaria junto con la Secretaría de Salud”.

En ese sentido, manifestó Luque, que “más de 180 personas están trabajando actualmente en el Call Center, entre los que lo hacen en el Centro Cultural y aquellos que están desde sus hogares. Se trata de una enorme inversión que hizo la Municipalidad desde el punto de vista de tecnología y recursos para hacer los seguimientos, formando parte de la base de datos de todo lo que se lleva a cabo mediante el Plan Detectar y todo el resto de los casos positivos que tenemos en la ciudad”.

“Estoy muy contento y agradecido con los profesionales, voluntarios, empleados municipales, gente de Provincia y de la Universidad local, que están efectuando una labor muy buena bajo la supervisión del secretario Catalá y de Alicia Dubreuil. Es un trabajo enorme, que cuenta con la ayuda del área de Gobierno, y es lo que pretendemos, que todos se sientan parte del mismo equipo y colaboren unos con otros”, concluyó Luque.

“Trabajamos para lograr información clara”

En tanto, el secretario de Salud, Carlos Catalá, expuso que “desde la Subsecretaría de Modernización y Transparencia que encabeza Pablo Francavilla se realizó un gran trabajo para dotar al Call Center de las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar este trabajo y dar respuestas a los vecinos”.

En ese sentido, sostuvo que “necesitábamos salir de la situación que se venía dando, con problemas con la carga de datos y con diagnósticos que se realizaban en lugares privados o bien gente que era contacto estrecho y se aislaba, pero al no contar nosotros con esa información, nadie daba de alta a esas personas”.

“La idea es ir corrigiendo todo esto, porque necesitamos información clara y números precisos de la gente que debe permanecer en sus casas y que, además, no tenga problemas con su empleo, porque se puede justificar la ausencia por ser positivo y en qué momento pueden volver a trabajar a partir de que se les da el alta”, señaló Catalá.

Atención permanente

Por su parte, la coordinadora del Call Center, Alicia Dubreuil, informó que “la línea 406-2030 está abierta los 7 días de la semana, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, mientras que sábados, domingos y feriados funciona de 10:00 a 20:00. El objetivo es orientar al vecino ante cada consulta y efectuar el seguimiento correspondiente a las personas que resultan positivas de Covid-19”.

En esa línea, agregó que “atendemos todas las dudas que se presentan sobre síntomas, viajeros, certificados de alta y distintas cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria. Contamos con 5 consultorios virtuales que funcionan de lunes a viernes, por lo cual, en caso de ser necesario, se deriva allí a las personas que se comunican con nosotros”.

“Nadie estaba preparado para esta situación y se va aprendiendo todos los días ya que esto es muy dinámico y cambiante. Se prepara y se forma a los que atienden los teléfonos, pero el trabajo no termina ahí, sino que también se realizan los llamados a las personas que dieron positivo y se hace la entrevista inicial, porque desde ese punto comenzamos a hacer control de foco y se aísla a los contactos estrechos, que reciben llamados dentro de los 14 días, algo que se retomó hace algunas semanas”, sostuvo.

Del mismo modo, Dubreuil puso en valor “la decisión del intendente Luque y del secretario Catalá de sumar más gente al Call Center para ampliar el trabajo que llevamos a cabo. De esta manera, se triplicó la capacidad de respuesta y se optimizaron las tareas”, al tiempo que indicó que “la base de datos se nutre de lo que llega desde los laboratorios y el Plan Detectar, la única carga que se efectúa aquí es el estado y los contactos estrechos de las personas que dieron positivo”.

Viajeros y aislamiento

Por otra parte, el secretario Catalá aclaró que “se generó una confusión respecto a los viajeros que arriban a nuestra ciudad a partir de la habilitación de los vuelos de cabotaje. Cada vez que ingresan, deben firmar una declaración jurada que para nosotros es importante para saber en qué fila del avión vino y los pasajeros de las filas cercanas. No se hará seguimiento epidemiológico de esa gente porque en ese momento no son sintomáticos, para eso están las declaraciones juradas y los controles previos que tuvieron que hacer para viajar”.

“Sin embargo, les solicitamos que hagan el aislamiento por los siguientes 14 días. Aquellos considerados como personal esencial que deben salir a trabajar, tendrán que utilizar un corredor seguro de sus casas al trabajo, no circular cuando no corresponde. Estamos pidiendo conciencia a la gente, no es exigencia ni obligación, pero cada uno sabe si debe permanecer aislado o no”, recalcó.

Finalmente, Catalá señaló que “una persona que llega y no es sintomática ni tuvo contacto, está ingresando a un lugar con circulación comunitaria y corre más riesgo de enfermarse. Contamos con el teléfono 406-2030 para que nos informen si empiezan a sufrir síntomas, tanto los viajeros como su grupo familiar, para que se determinen los pasos a seguir”.