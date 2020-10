Luque: «Continuamos invirtiendo en infraestructura deportiva»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Luque, recorrió las obras que se llevan adelante en distintos clubes de la ciudad con una política deportiva mantenida pese a la pandemia y fundamentada en la necesidad de tener mejores instituciones y espacios preparados al aire libre para recibir a las familias.

Este sábado, el intendente Luque visitó las obras deportivas que se están llevando adelante en distintos clubes y espacios de la ciudad, con el objetivo de supervisar el avance de las mismas que se mantuvieron durante el año pese a la pandemia, por una decisión política del Municipio apostando al futuro para la contención de los chicos.

En ese marco, visitó el playón deportivo con césped sintético en la vecinal del barrio Máximo Abásolo; y la infraestructura invertida por el Municipio en tres clubes históricos de km3: la cancha de césped sintético en Tiro Federal: la obra de gas y sintético para el playón deportivo en Calafate Rugby Club; y una obra similar en Club Talleres.

«Continuamos invirtiendo en infraestructura deportiva pensando en la pospandemia y el futuro de nuestros chicos. Cuando salgamos de la pandemia queremos que se encuentren con los espacios adecuados para hacer deporte, porque de esa manera evitamos que estén en la calle y generamos posibilidades para que hagan ejercicio al aire libre, algo fundamental en este contexto que vivimos”, explicó Luque sobre el objetivo de la decisión política de haber mantenido la inversión proyectada en los distintos clubes de la ciudad.

En ese sentido, Luque reconoció que “para algunos estas obras no son prioritarias, pero más allá de este contexto difícil que igual estamos afrontando con mucho presupuesto municipal en materia sanitaria, hay que pensar en lo que vendrá y apostar a que los comodorenses tengan muchos espacios al aire libre para disfrutar. Es un gran esfuerzo que hacemos desde la Municipalidad en los tiempos que corren, pero decidimos avanzar igual con las obras que queríamos llevar adelante”.

Clubes con historia y obras con fines sociales

Durante su recorrido, el intendente Luque valoró el trabajo de los dirigentes durante la pandemia, gestionando y avanzando junto al Municipio para cuando puedan reabrir las puertas a sus deportistas: “Tiro es el club más antiguo de la ciudad, con dirigentes de primer nivel y nosotros tenemos que apoyarlos con obras para que, cuando pase esta pandemia o que podamos hacer actividades deportivas al aire libre, tengamos también muchas instituciones en condiciones de poder recibir a chicas y chicos para hacer actividad física”, expresó. En esa línea, advirtió que “esto está pasando en distintos clubes y tenemos que comprometernos a hacer un gran trabajo en las instituciones para que estén preparados porque la actividad tendrá que ser al aire libre en el contexto que vivimos. Tenemos una ciudad en donde estamos apostando mucho a los espacios al aire libre y tenemos que aferrarnos a la llegada del buen clima para volver a hacer actividad deportiva”, vaticinó.

Por su parte, el presidente de Tiro Federal, primer club en fundarse en Comodoro, Carlos Agustacci agradeció la presencia y el apoyo de las autoridades: “Nos pone muy contentos, estamos ansiosos, es muy grande el acompañamiento del intendente y de Comodoro Deportes, no solo para nuestro club sino todo el deporte de comodoro. Ya falta muy poco para poder terminar la cancha y es un fin social para todos nuestros jugadores y los que se quieran acercar. Es para el futuro de nuestros chicos”

“Es importante la decisión política de haber aportado al crecimiento de los clubes”

Desde Comodoro Deportes, Hernán Martínez, valoró la decisión del intendente de continuar con el plan que habían gestado a principio de año, antes de que la pandemia se convirtiera en el eje principal en el mundo.

“Esto va en el marco del plan de obra que arrancamos a principio de año con el intendente. Cuando soñamos esto no estaba la pandemia y de repente tuvimos que replantearnos cómo seguir. Por eso es muy importante que haya existido la decisión política de continuar las obras porque se están viendo los frutos: se está terminando lo que se comprometió”, argumentó.

En la misma línea que el intendente, el presidente del Ente adelantó que “nos estamos preparando para el verano, con la esperanza de tener muchos espacios en donde la gente pueda hacer ejercicio al aire libre. Creo que la actividad recreativa del verano va a ser en los clubes, es la apuesta para retornar lo antes posible”.

“Un año diferente que aprovechamos para crecer a futuro» Calafate Rugby Club fue otro de los clubes que, lejos de lamentarse por la suspensión obligada de actividades que demandó la pandemia, aprovechó para mirar hacia adelante y apostar al crecimiento de sus instalaciones para cuando regresen los socios.

Eso fue lo que resaltó su presidente, Cristian Nieva, al decir que “estamos muy contentos de recibir al intendente. Ha sido un año particular por todo lo que públicamente se conoce, pero a su vez un año de mucho trabajo porque, pese a no haber actividad, los dirigentes hemos aprovechado para avanzar en la infraestructura que la dinámica del día a día cuando está todo normal por ahí no te lo permite”.

En ese marco, afirmó que “vemos con agrado que el Municipio haya llevado adelante una política deportiva que hace que nosotros como dirigentes podamos planificar obras que, sin la ayuda del Municipio, sería difícil terminar”. Además de la obra troncal del gas y el sintético para el playón deportivo que lograron con ayuda municipal, el club encaró otras obras con recursos propios, como el sembrado de la cancha N°2, la renovación del vestuario de rugby; y un anexo para rugby infantil.

“Fue un año de mucho crecimiento por lo cual cuando los socios retornen se van a encontrar con un club renovado y eso es esperanzador”, sentenció.