Lo que necesitas para prepararte para el posible aumento de Covid-19 esta temporada

A medida que el clima se vuelve más frío y nos enfrentamos a la doble amenaza de la gripe y un posible aumento de casos de covid-19, ahora es una excelente oportunidad para abastecerse de alimentos y suministros.

Los casos de covid-19 probablemente aumentarán en los meses de invierno por tres razones. «Primero, el virus que causa el covid-19 es un coronavirus y otros coronavirus se propagan más en los meses de invierno», dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

«En segundo lugar, en los meses de invierno, el aire es menos húmedo. Las partículas que transportan el virus pueden permanecer en el aire por más tiempo. También, nuestras membranas nasales están más secas y más vulnerables a las infecciones».

Además, a medida que el clima se vuelve más frío, las personas pasarán más tiempo en interiores. Allí, el virus tiene una capacidad de propagación más fácil, dada la falta de ventilación adecuada que difundiría las partículas del virus. «Todo esto es por lo que debemos estar más atentos en los meses de invierno», agregó Wen, quien es médica de emergencias y profesora invitada en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Más allá de seguir las pautas de seguridad, parte de esa vigilancia incluye tener los tipos y cantidades correctos de alimentos y suministros médicos almacenados para limitar los viajes a las tiendas.

«Cualquier temporada de invierno puede traer tormentas, cortes de energía, retrasos en el envío de artículos críticos a las tiendas locales o en línea. Por lo que es fundamental saber que tienes todas las disposiciones que necesitas para administrar estos eventos potenciales», dijo Susan L. Polan, directora ejecutiva asociada de asuntos públicos y defensa de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, por correo electrónico.

«Los aumentos repentinos de covid-19 y la gripe pueden hacer que tratar de comprar suministros sea más difícil, o más riesgoso, si tú o tus familiares están enfermos. Querrás hacer todo lo posible para asegurarte de que tú y tus seres queridos estén a salvo».

Esto es lo que necesitas tener a mano en tu despensa, congelador, botiquín y más para limitar los mandados, en caso de enfermedad, cuarentena o desastre esta temporada.

Limpieza y protección del hogar

Para la higiene de manos regular y después de recibir entregas, revisar tu correo o hacer compras, necesitas jabón y desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol, recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Si tienes compañeros de cuarto o familiares enfermos, se necesitan toallitas y desinfectantes para las superficies que se tocan con frecuencia, como los mostradores de la cocina y los pomos de las puertas. En ese caso, también necesitarías guantes de látex y saber cómo quitarlos de forma segura.

Necesitarás papel higiénico adicional por… razones obvias, pero ¿cuánto necesitas realmente? En respuesta a la pandemia, un estudiante desarrollador de software y un artista con sede en Londres crearon Howmuchtoiletpaper.com para responder precisamente a esa pregunta.

Las mascarillas son fundamentales para los mandados que necesitas hacer, para aceptar entregas y si tú o un compañero de casa está enfermo.

Para tu botiquín

Para la enfermedad de covid-19 u otra enfermedad, necesitarías pastillas para la tos y jarabe para los síntomas de la tos, descongestionantes para la congestión, acetaminofén e ibuprofeno para el dolor y la fiebre y antidiarreicos. Mantén los vendajes adhesivos preparados para las heridas.

Si tienes una afección, «revisa periódicamente tus medicamentos recetados habituales para garantizar un suministro continuo en tu hogar», sugiere Ready, una campaña nacional de servicio público de EE.UU. para la preparación para emergencias. Un suministro de siete a 10 días almacenado en contenedores a prueba de niños debería ser suficiente.

En el caso de una emergencia, tener registros médicos impresos o electrónicos a mano podría ser útil para «no tener problemas mientras intentas salir de tu casa», dijo Polan.

La fiebre es un síntoma tanto del covid-19 como de la gripe, así que ten un termómetro a mano para controlar tu temperatura si te sientes caliente. Los suministros para dentaduras postizas y lentes de contacto, baterías para audífonos y artículos de higiene femenina y para bebés son necesarios si corresponde.

Y «vacúnate contra la gripe», dijo Polan. «Es la mejor manera de evitar la gripe y es importante reducir el impacto en un sistema de atención médica que ya está sobrecargado».

Alimentos y refrigerios duraderos

No es necesario vaciar los estantes de tu supermercado local. Pero puedes almacenar un poco más para limitar los viajes al supermercado y tener alimentos a mano en caso de que tengas que ponerte en cuarentena. Almacena un suministro de agua y alimentos para dos semanas que no sean perecederos, fáciles de preparar y de acuerdo con las alergias o limitaciones alimentarias.

Los frijoles, las legumbres y el pescado enlatados son fuentes abundantes y ricas en nutrientes de proteínas y ácidos grasos omega-3. Las mantequillas de nueces están llenas de grasas saludables y combinan bien con muchos alimentos. Las pastas integrales y de frijoles, la avena y los cereales son alimentos básicos abundantes.

Las sopas enlatadas, los cereales con alto contenido de fibra y las barras de proteínas son comidas y bocadillos rápidos. Abastécete de verduras y frutas enlatadas y congeladas, y también de salsas enlatadas o enlatadas. Y no olvides los bocadillos: las frutas secas son fuentes ricas en hierro, fibra y antioxidantes. Las nueces pueden ser una buena fuente de calcio y vitamina E.

Para hidratarte, almacena al menos 1 galón de agua por persona por día. Si te gustan las leches o el café lácteos o vegetales, compra leches y granos de café no perecederos. Se pueden congelar proteínas animales, quesos duros y panes.

Un kit de preparación para desastres

Tener una reserva de preparación para emergencias «siempre es bueno… porque no sabes cuándo va a ocurrir un desastre», dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades. Además de los artículos antes mencionados, ese kit incluye:

Una linterna y baterías

Radio que funciona con baterías y baterías

Fósforos en un recipiente impermeable

Cuchillo para uso general

Papel y lápiz

Dinero en efectivo, cheques de viajero y monedas

Platos y utensilios desechables

Comida para mascotas

Extintor de incendios

Agujas e hilo

Juego adicional de llaves e identificación

Cinta y tijeras

Mapas locales

Manual de primeros auxilios

Ungüento antibacterial

Pinzas

Bolsas de basura

Cargadores de teléfonos celulares y baterías de respaldo

Por último, pero no menos importante: entretenimiento

Este invierno necesitarás opciones para ayudarte a pasar el tiempo mientras estás atrapado en el interior con las personas con las que has estado pegado por meses. No querrás contraer un caso de ‘fiebre de cabina’.

Muchas personas empezaron a hornear pan durante los primeros meses de la pandemia. Pero el otoño es el mejor momento para los productos horneados. Asegúrate de tener ingredientes y electrodomésticos clave para cuando necesites satisfacer tus papilas gustativas o superar tus sentimientos.

La pandemia no ha cambiado porque todavía vivimos en la temporada de hojas caídas, escalofríos y alimentos reconfortantes. Mira nuestra lista de 50 cosas divertidas para hacer este otoño, como hornear pan de calabaza o crear un calendario de adviento de otoño, y anota lo que necesitas para hacerlas.

Los rompecabezas y los juegos no solo son entretenidos; son beneficiosos para la educación y el desarrollo. Las ventas del juego de mesa Monopoly se han disparado durante la pandemia. Apples to Apples, Uno, Jenga y las charadas también son siempre divertidas.

Seguir los protocolos de seguridad será aún más difícil «a medida que entramos en invierno y no podemos caminar al aire libre o disfrutar del tiempo con amigos o familiares, incluso con máscaras y separados por al menos 2 metros», dijo Polan. «Piensa en formas de mantenerte físicamente distante pero mantenerte conectado socialmente».

La creatividad puede levantarte el ánimo y distraerte de la tristeza pandémica, por lo que también es una buena idea abastecerte de los suministros necesarios para tus pasatiempos.

«Estas son sugerencias, pero todos deben pensar en lo que necesitan para vivir cómodamente», dijo Freeman.