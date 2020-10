Linares: “No comparto para nada las mentiras sistemáticas de este gobierno provincial”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ex Intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, se refirió a la situación política que atraviesa la Provincia del Chubut. “Chubut está pasando una situación grave en lo constitucional, económico, moral y social. El Peronismo en Chubut tiene que ir por una gran unidad, la situación actual de la Provincia necesita una convocatoria de todos los sectores. No comparto para nada las mentiras sistemáticas de este Gobierno Provincial”, sostuvo.

En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “el PJ tiene que marcar que somos otra cosa, que el Peronismo es otra cosa gobernando. Por eso yo saque un repudio enorme a la presencia del Gobernador en el acto de la CGT en Buenos Aires porque Arcioni no es peronista y no representa a ningún peronista”.

“Chubut está pasando una situación grave en lo constitucional, económico, moral y social. El Peronismo tiene que salir del letargo y decir claramente que situación toma respecto a la situación que estamos viviendo”, dijo.

Asimismo, aclaró que “adentro del Gobierno Provincial no hay peronistas, eso es claro. No se puede ser peronista dudoso o de acomodamiento”.

“El Peronismo no es esto, yo no soy quien para medir el peronómetro a nadie pero sé que el Peronismo es otra cosa”, indicó.

En este marco, recordó que “el Gobernador traicionó a sus propios aliados políticos. El Peronismo en Chubut tiene que ir por una gran unidad, la situación actual de la Provincia necesita una convocatoria de todos los sectores”.

“El político no sufre el día a día, la que sufre es la gente que no sabe si cobra o no”, expresó.

A su vez, destacó que “no sé qué directiva tendrá José Glinski a nivel nacional nosotros no tenemos ninguna y no tenemos por qué acompañar a un Gobernador que no llevamos. Que no nos pida nadie que apoyemos un Gobierno que no tiene nada que ver con el Peronismo. Arcioni es quien llevó a la Provincia a este desastre que estamos atravesando ahora. No comparto para nada las mentiras sistemáticas de este Gobierno”.

Finalmente, Linares concluyó que “todos vamos a tener que resignar algo para que el Peronismo sea una opción en Chubut. Hay que dejar de lado las mezquindades y fortalecer las estructuras. La mujer dentro del PJ tiene un rol protagónico. La mujer u hombre que quiera encabezar o ser parte del binomio para la Gobernación de Chubut debe decirlo. De acá al 2023 va pasar mucha agua debajo del puente”.