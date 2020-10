Linares: “La provincia no le puede exigir nada a nadie porque son los primeros incumplidores”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Carlos Linares, ex intendente de Comodoro Rivadavia, se refirió a llegada de 5.000 millones a Chubut, tras un acuerdo que firmó Arcioni con Nación “No tengo en claro que intereses vamos a pagar de estos 5 mil millones en cuotas”.

En relacion a esto recordó los atrasos salariales que sufren los empleados estatales “Uno quiere que la gente cobre en tiempo y en forma, para mi no hay rangos, la gente tiene que cobrar, ni hablar de lo que esta pasando en todos los sectores, esta provincia se olvido de los docentes, es un caso olvidado para el gobierno”.

Respecto a los 5.000 millones dijo en dialogo con El Comodorense Radio“espero que nuestros legisladores no autoricen un nuevo endeudamiento en la provincia, seria un dolor de cabeza para todos los chubutenses”.

“En estos momentos la provincia no le puede exigir nada a nadie porque son los primeros incumplidores en todo lo que hacen, por eso en ese sentido hay que tener mucho respeto por los trabajadores”

“Estamos buscando refinanciar una deuda y estamos buscando un nuevo endeudamiento, no va a ser para la producción, no va a ser para el trabajo, no va a ser para nada de eso, va a ser par seguir pagando el déficit que tiene la provincia”, expresó.

“En la provincia están pasando cosas dolorosas e irreparables, hay un silencio y una complicidad generalizada que asusta”, concluyó Linares.