Le pegaron a De La Vallina el pollito del “Turco” Aidar Bestene

Juan Villafañe, titular del gremio de la UOCRA en la zona del valle, increpó a golpes, al titular de la cartera de Obras y servicios públicos de la Municipalidad de Trelew, Sebastian de la Vallina, el pollo del “turco” Aidar Bestene en la ciudad.

A De la Vallina y Bestene los une el espanto

De La Vallina el joven funcionario de Trelew en su paso por la actividad privada, integró la firma SUDELCO desde donde le pusieron el ojo para que sea el nuevo joven brillante del Grupo Jornada.

El Presidente de SUDELCO la empresa de la corrupción es el investigado por una de las causas de corrupción dasnevista «Revelación», Patricio Musante, y que tras acceder a una probation, goza de libertad después de llorar largo y tendido en las celdas de la cárcel donde imploraba que no lo violaran y donde se dice tuvo que dejar mucho dinero semanalmente.

Por eso ahora las crónicas de los enemigos de Cholila Online quieren vengarse por conocerse a través de Cholila Online como Musante hombre fuerte del grupo lloraba como una nena pidiendo que el «Turco» lo sacará de allí pero no sin antes recibirse de vigilantes, traidores y deudores enviando en cana a Das Neves quién le dio todo el poder a estos secuases que lo traicionaron estando ya fallecido, una canallada de estos personajes cobardes. Por este odio que tienen contra Cholila Online por sacar a la luz la verdad es que siempre están armando causas e inventando noticias falsas. La próxima opereta que ya nos enteramos sería una causa armada por extorsión que ya está desbaratada antes que la hagan ya que Fernández va hacer declarar hasta los propios socios del Grupo. El grupo esta perdiendo su poder y perdieron los estribos y Bestene dejó los dedos marcados en todos lados.

Musante, declaró en las audiencias contra el propio ex gobernador ya fallecido, Mario Das Neves, pero nada dijo de los negocios de sus amigos. Musante es Bestene así dicen, y por eso ya estos personajes no pueden rodar como empresarios dignos del ambiente porque entregaron a quién les dio todas las obras por un misero porcentaje que encima se sacaba de los sobreprecios de las obras. No hay que olvidarse de Alberto «Beto» Gilardino otro integrante de este grupo que lo mandaron a hablar y le tuvieron que pegar para que se calle porque mando en cana hasta al portero de casa de gobierno.

El vicepresidente de SUDELCO resulta ser su amigo, el Dr. Walter Garcia Moreno, quien junto a Jorge Aidar Bestene a la vez, conforman la firma AB&GM y asociados, que se define como un grupo de “empresas de diferentes rubros con más de 25 años en el país”, y que alberga además de la constructora a otras entidades como la Fundación Iara cuyo nombre es en honor a la hija de Bestene que lo llama a él «Jorge». La hija de Bestene se quedó con las ganas de ver al periodista Darío Fernández preso ya que posee una obsesión especial con él y se puede observar en todos los me gusta que da en facebook. ¿Será por el video prohibido que vio de Darío?

Garcia Moreno, tiene un gran historial de cargos públicos y sociedades empresariales. Su última aparición pública, fue en enero del año pasado cuando se rumoreaba que podía ser propuesto por el Gobernador Mariano Arcioni, como Fiscal de Estado, tras la escandalosa salida de Martinez Zapata otro jóven brillante que fue grabado en un audio con Diego Correa. Al Final al «Toco» lo público Diario El Chubut y nunca llegó a puerto ya que la sociedad levantó la voz contra este calvo dueño del 50% del Diario Jornada.

De la Vallina, por su parte, llegó a ser candidato a concejal en el quinto lugar con el padrinazgo del gremio de la construcción, que conduce Villafañe bajo promesas del grupo. Gran aporte de campaña, teniendo en cuenta que fue el gremio más fuerte que apoyó la reelección de Maderna, que ganó con lo justo, por una diferencia de escasos 1300 votos.

Pero, una vez que De La Vallina llegó al sillón de la calle Rivadavia, se olvidaron de las promesas y los pactos de campaña por eso ahora anda cono pollito mojado.

El Secretario de Obras de Trelew, cambió rápido de padrino, y ahora es Bestene quien digitaría sus pasos en la ciudad, con aires a posicionarlo como el próximo candidato a intendente.

Villafañe no se lo perdonó, y en las últimas semanas le coparon el municipio de trabajadores en varias oportunidades, reclamando por mayor respaldo al sector. Además, reclaman que el funcionario, que llegó de su mano, no los reconoce.

“Él se olvidó de nosotros, no está en la gestión, no está en el obrador, en las conciliaciones, preocupándose por los obreros. Que muestre que está haciendo algo, sólo sale a pasear”, reclamó el dirigente sindical.

El conflicto escaló hasta tal punto que Villafañe se agarró a trompadas con el funcionario en su oficina. Mal día para el turco, le pegaron a su pollo y además le salió mal lo del loteo el Kaiser en Madryn.

El Turco últimamente se la pasa comiendo tierra, y ya los bautizaron junto a Héctor «Del Bosque» González como la «Tota y la Porota» que se la pasan chusmeando de Cholila Oline quién en 24 hs les desbarató su opereta de «Causa Armada» y ahora va por ellos así que sigan tirando muchachos que será una hermosa pelea esta.

