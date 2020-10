La Municipalidad de Esquel pagó sueldos a sus trabajadores con aumento del 10%

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Pese a la retención de servicio que lleva adelante desde el jueves el Soeme, la Municipalidad de Esquel pagó ayer el sueldo a la totalidad de sus empleados, correspondiente al mes de septiembre, con un aumento del 10% más una suma remunerativa de 1500 pesos. A su vez, el miércoles había depositado los haberes al personal contratado. Quedan todavía en análisis los 60 pases a planta que se efectivizarían en enero próximo.

De esta manera, la Municipalidad de Esquel cierra la semana habiendo pagado los haberes de la totalidad de sus empleados. En el caso del personal de planta «se pagó con un incremento del 10% y la suma fija de 1500 pesos que, se agrega a la suma de 3 mil pesos acordada en el mes de mayo conformando un total de 4.500 pesos», explicó el secretario Coordinador de Gestión y Finanzas municipal, Cdor. Matías Taccetta.

Los sueldos en Esquel fueron transferidos en la mañana de ayer y hoy sábado «estarán acreditados en las cuentas bancarias y a través de la red de cajeros automáticos».

Debido a la retención de servicios por parte del Soeme, el pago de sueldos se tuvo que realizar mediante una resolución firmada por el Ejecutivo Municipal.

Acuerdo paritario con pases a planta

En otro orden Taccetta se refirió a la retención de servicios llevada adelante por el gremio Soeme. En este sentido indicó que «si bien el acuerdo paritario aún no está firmado, hay consenso de las partes y estamos esperando la definición por los 60 pases a planta que se efectivizarían en enero del 2021. Estamos evaluando cuáles serían los empleados que estarían en el listado definitivo», apuntó.

Sobre el pago de la contribución patronal

Aclaró Taccetta que el conflicto gremial, con la medida de fuerza iniciada el jueves, surge a partir de que el Soeme reclama al Municipio el pago de un 2% para el sindicato. Esto figura «en la cláusula 6ª del convenio firmado en mayo del 2020, donde se establecía una contribución patronal del 2% al gremio y que estaba supeditada a un dictamen por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia» pero, «la respuesta que acercó la Secretaría de Trabajo a la consulta no es muy clara. Y es por eso que el Concejo Deliberante no aprobó esa cláusula», explicó.

El 2% en cuestión está contemplado a nivel nacional, «es una contribución patronal a los sindicatos y figura en el artículo 9 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Basándose en ese artículo es que se firmó el acuerdo en su momento. Asesores legales del Municipio señalaron que no corresponde ese pago porque el Soeme no tiene personería gremial. Otros entendían que sí era posible. Y es por eso que ante esta discusión de si es legal o no, queda todo supeditado a la aprobación por parte de la Secretaría de Trabajo que, son los entendidos en el tema», explicó.

Define la secretaria de trabajo

Por último Taccetta expresó que «si bien tienen que expresarse los concejales, una vez aprobada o no la ordenanza correspondiente, hay que hacer el envío a la Secretaría de Trabajo para que dictamine sobre la legalidad del aporte del 2% que reclama el gremio Soeme. Hasta tanto no exista una definición por parte de la Secretaría de Trabajo al respecto, desde el Ejecutivo Municipal no estamos obligados a pagar ese 2% para el gremio. Los organismos pertinentes, son los que nos tienen que decir si es legal o no».