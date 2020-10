La dura respuesta de Diego Maradona a Mauricio Macri: “Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La entrevista que dio Mauricio Macri en la noche de lunes dio que hablar y desde varios sectores salieron a responderle. El último en hacerlo fue Diego Armando Maradona, quien le dedicó una publicación en Instagram para desmentir una frase del ex presidente.

«Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos», comenzó.

Y agregó: «Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…».

Mauricio Macri había dicho en diálogo con TN que cuando llegó a Boca tuvo que hacer «un puente con racionalidad» y «hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca».

“Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira, Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos. Boca es pasional, vehemente como es el peronismo. Cuando yo llegué a Boca tenía que construir un puente entre esa vehemencia, esa pasión, y una cierta racionalidad. Porque sin reglas, un club de fútbol tampoco funciona. Para eso tuve que hacer algo durísimo, porque también era mi ídolo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca»

«A partir de ahí se construyó. El peronismo está en el mismo desafío, separarse (de Cristina) para construir», remató el dirigente de Juntos por el Cambio. Y luego aclaró: «La comparo en la irracionalidad, no en el talento».

Macri ganó las elecciones a presidente de Boca en 1995, momento en el que Diego Maradona mostraba sus últimas armas como futbolista. Desde entonces la relación entre ambos escaló en tensión y hoy, con ambos alejados de la institución, el enfrentamiento es evidente.

Este mismo año, el astro futbolístico había criticado a la FIFA por darle un cargo a Macri. «Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle», dijo por entonces en diálogo con C5N.

«Hay un montón de amigos suyos que se hicieron millonarios. Es simple, tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces», agregó. Y fue por más: «En este país ya teníamos una pandemia y los argentinos sabíamos que se nos venía una pandemia de hambre. Macri se robó todo y no le dio un peso al nuevo estado nacional».

El año pasado, el propio Diego Maradona publicó en su cuenta de Instagram, mismo medio que utilizó ahora para disparar contra el expresidente, una tapa de El Gráfico en la que se los ve enfrentados con el título «¿Se odian?».

“Hoy me llegó esta tapa de revista El Gráfico del 96. Y muestra lo que después de tantos años sigue pasando…”, escribió.