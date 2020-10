La ciudad tendrá un monumento en homenaje a quienes actuaron ininterrumpidamente durante la pandemia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deporte y Comunicación emplazará un monumento en homenaje a los profesionales y voluntarios que trabajaron denodadamente durante la pandemia, como así también en recuerdo a las víctimas y a la lucha de toda la comunidad capitalina contra el CoViD-19. Se trata de la obra “Monumento al aplauso” del artista Héctor Mónaco y se inaugurará el próximo domingo 18.

El monumento será emplazado en la rotonda “Teodoro Levenson”, ubicada entre Don Bosco, avenida Sarmiento y diagonal Fontana. Teodoro Levenson fue un vecino residente en la ciudad, con funciones vinculadas con las emergencias médicas desde la Subsecretaría de Salud de la Provincia.

Con este monumento, los aplausos que se concretaron a nivel país para homenajear a los profesionales de la salud, se tornarán eternos. “Si hay algo que durante la pandemia unió a los ciudadanos fue el momento de los aplausos a las 20 como reconocimiento al personal sanitario en su lucha contra el virus”, se especifica desde el área que conduce Gabriel García.

De este modo, la Municipalidad de Rawson pretende recordar con un monumento el recuerdo del gesto, el que fue universalizado, con el que la población homenajeó desde sus casas a los profesionales de la salud, a los familiares de estos que los apoyaron y sufrieron las consecuencias de la exposición, a las víctimas y sus familiares, a las fuerzas de seguridad y preventores que velaron desde las calles para que se cumpliera con las normas de aislamiento.

Pero también es un homenaje a la comunidad rawsense por su comportamiento ante esta situación tan particular y desconocida, al trabajo de los empleados municipales que no cesaron su actividad y a otros tantos voluntarios que realizaron labores esenciales durante la cuarentena garantizando la tranquilidad y seguridad de la gente.

La obra

El monumento está realizado en chapa plegada manualmente de 3 metros 10 centímetros de alto y un metro con 60 centímetros de ancho, sobre una base hexagonal de bloques revocados y pintados con placas conmemorativas.

En cada lado del hexágono se dispondrán placas con la inscripción: Policía, Bomberos, Salud, Prefectura, Gendarmería, Municipales.

El artista

La obra es una realización de Héctor Eduardo Mónaco, artesano radicado en Rawson desde hace 15 años. Su pasión, desde temprana edad, lo llevó a especializarse en herrería artística, realizando diversos cursos en los cuales aprendió a reciclar, dar forma y uso a materiales en desuso.

Mónaco señaló que “es una escultura que en principio iba a ser de dos metros y medio pero luego quedó en tres metros setenta incluido el pie por un metro setenta de ancho”.

El trabajo artístico de esta obra se inició a principios de septiembre “pero se viene pensando hace unos tres meses”. Mónaco trabaja de manera artesanal: “Todo a mano, en frío, el plegado es con chapa del 18, fue incómodo por el peso de la chapa; por eso tuve que hacer uno por uno los dedos todos moldeados con pinza y martillo; luego se macilla y se pinta”.

El artista es el responsable también de la realización de otras obras que están emplazadas en la ciudad: “Hicimos el Árbol de Navidad el año pasado y se hicieron otras obras para Playa Unión”.

Además Mónaco representó a Chubut en el 2018 “en Córdoba a través del Colegio 650 de capacitación, ahí inicié yo, porque -aclaró-, yo era herrero pero no sabía darle forma a cosas que no sirven, es decir no sabía cómo reciclar”.

Mónaco deseó que “salgan más cosas para hacer, porque hay muchos proyectos pero el tiempo y la situación no nos ayudan”. Por otro lado, en su taller trabaja con los pedidos particulares que le realizan “tengo muchos clientes de Rawson y de Trelew y Puerto Madryn, me piden cosas que a lo mejor ven en una revista y acá se lo hacemos”.