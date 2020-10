La ciudad no adhirió a la circulación por DNI

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente, Adrián Maderna confirmó que Trelew no seguirá las disposiciones provinciales. No se controlará DNI para circular y no se modificará la situación actual. Comercios, clubes y otras instituciones continuarán abiertos con control municipal.

Este miércoles en conferencia de prensa, el intendente de Trelew, Adrián Maderna comunicó que la ciudad no se va a regir por las restricciones estipuladas por el Gobierno provincial que contemplaba, entre otras cosas, la circulación de las personas según la terminación par o impar de su DNI.

Maderna expresó: “En Trelew no se va controlar el DNI para circular porque no estamos en condiciones de hacerlo. Es prácticamente inaplicable por la cantidad de personal policial aislado que tenemos”. Por lo que el funcionario se comprometió a que la Municipalidad será la que controle el cumplimiento de protocolos en comercios e instituciones.

Para Maderna “que circule una mayor cantidad de autos un día y menos otro, no significa que va a desaparecer el virus”

“Hay que ponerse en el lugar de los vecinos. Ningún comerciante, club e institución está en condiciones de no abrir. No debemos trabajar con medidas demagógicas”, agregó.