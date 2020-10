KRÜ el equipo de esport del Kun Aguero quiere a Messi como «titular»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Sergio Kun Agüero ingresó decididamente al mundo de los esports con la presentación de KRÜ, su nuevo equipo de deportes electrónicos. El proyecto es en conjunto con el Manchester City y busca incorporarse en la moderna actividad, creando contenido y produciendo eventos relacionados al universo de la tecnología y el entretenimiento.

“Creamos KRÜ porque quiero que disfruten de lo que hacen en KRÜ. Yo vivo del fútbol ,pero además lo disfruto y me encanta. Cuando uno es feliz trabajando, eso se siente, se ve y nos da la oportunidad de hacer feliz a mucha gente con lo que hacemos. Quiero que todos los que se sumen a KRÜ amen lo que hacen, que se sientan cómodos. Impulsarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños. Me gusta muchísimo todo esto y quiero que más gente lo conozca y lo disfrute como yo”, expresó el Kun.

KRÜ tendrá sede en Argentina y España, y en cuanto a los jugadores de la organización, no solo serán reconocidos de forma regional, sino que estarán en contacto con los mejores del mundo. “Una de las ideas de KRÜ es sumar y potenciar a los deportistas electrónicos y a los creadores de contenido. Quiero que disfruten, que se diviertan haciendo esto y que compartan su alegría con todos”, manifestó Agüero.

«Desde Barcelona hace tres meses que planeamos y pensábamos en esto de los esports. La idea fue buscar un nombre que no fuera con mi nombre. Contratamos una gente para encontrar el nombre. Salió crew en inglés. Y si lo pasamos a español, decidimos agregarle la K Y la U de Agüero con los dos puntitos».

En un comienzo, el equipo solo se dedicará al FIFA 21, aunque no descartan competir en otros videojuegos populares como League of Legends o CsGO.

​»Va a ser como en Manchester City cuando llegó el jeque» bromeó el delantero refriéndose a que su idea es crecer de a poco. «A Leo (Messi) le conté en Barcelona y me miraba como diciéndome qué era eso. Le empecé a mostrar. Por eso dice que le conté en Barcelona. Le gustó y se copó con ese video. Y tambien se puso muy contento Benja (Benjamín Agüero Maradona, su hijo). Les conté a muy pocas personas. Son a los únicos dos a los que les conté».

Por eso no extraño que Messi le escribiera en las redes sociales: «Quería felicitarte por tu nuevo equipo. Me acuerdo cuando me contaste de este proyecto. Un abrazo grande». Y el Kun no la dejó pasar de largo y la clavó en el ángulo: «En mi equipo, Messi está. Ya tendré tiempo de hacer el streaming. Me falta Leo y esperando mi carta 99 (de FIFA). Supuestamente en octubre me la mandan. Mientras, tengo a Ronaldo (el brasileño)».

«Siempre me gustaron los videojuegos. La cuarentena me volvió a hacer disfrutar como cuando era chico. Estaba en casa. Voy a jugar a la play. Empecé a jugar al FIFA. Me acuerdo que el Peque (Schwartzman) me invitó al Champ Play con (Paulo) Dybala. Me empezó a gustar y que la gente interactúe. Al principio me boludeaban. Me decían que mandara saludos y yo caía… Pero me cagaba de risa. Ahí fue el contacto. Y mirá lo que estoy haciendo ahora», agregó el delantero del equipo de Pep Guardiola.

«Cada vez más jugadores están haciendo streamings. La vida del jugador de fútbol es entrenar, venir a casa y descansar. No podés salir afuera. Tenés que cuidarte cuando salís a tomar algo. En casa estás más tranquilo, interactuás con la gente. La mayoría de los jugadores estaban contentos, como Messi por ejemplo. Me dijo ‘qué bien que le metiste’. Hay otros jugadores con club esports, eh…. Bale tiene, Ronaldinho. Azpilicueta, Reguilón. Creo que Neymar hace tiempo, Casemiro está por sacar uno. Dani Alves. Griezmann creo que también. Somos varios…», finalizó el ex Independiente..