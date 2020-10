Juan Nehigual: “Los domingos no estará permitida ninguna actividad deportiva”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El coordinador de Deportes de la Municipalidad de Trelew, Juan Nehigual, advirtió que ante la nueva resolución del Ejecutivo Municipal no estarán permitidas actividades deportivas en el ejido de la ciudad. Durante el resto de los días podrán funcionar las disciplinas aprobadas con los protocolos sanitarios adecuados.

Tras conocerse la nueva resolución emitida por el Ejecutivo Municipal, el titular de la coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew, Juan Nehigual advirtió que no estarán permitidas las actividades deportivas durante los días domingos, al menos durante los próximos 15 días, y en el resto de las jornadas se podrán llevar adelante aquellas disciplinas que cuenten con las habilitaciones correspondientes y respeten los protocolos sanitarios.

Para ello, en forma conjunta con personal de Inspecciones Generales, se realizarán estrictos controles de funcionamiento.

“Más allá de la Resolución Municipal, nosotros ya veníamos trabajando con las distintas instituciones observando que se cumplieran todos los protocolos, cuidando el distanciamiento, la cantidad de personas en cada lugar. Y lo que ya comenzamos a realizar es reforzar aún más esos controles sanitarios y se resguarden todas las medidas preventivas”, explicó Juan Nehigual.

Con respecto a todas actividades que se realizan durante los fines de semana, Nehigual explicó: “Con estas nuevas medidas, los integrantes de las distintas agrupaciones, o grupos de deportistas, son conscientes y ya han tomado todos los recaudos necesarios para suspender las actividades”.

Por su parte, con respecto al fútbol, el titular de la cartera deportiva municipal, señaló: “Las canchas oficiales están trabajando bien con los protocolos adecuados, y lo controlamos permanentemente con la gente de Inspecciones Generales.

Se nos escapa todo lo que sucede en las canchas de afuera, que no nos corresponde dado que no cuentan con habilitaciones comerciales. Se trata de todas las canchas de barrios en las que se juntan y realizan prácticas y partidos, que lo vemos y no son secreto para nadie. Podemos advertir sobre la necesidad de respetar las medidas sanitarias, pero es jurisdicción de la Policía del Chubut”.

Por último, Juan Nehigual, remarcó: “A partir de esta Resolución no está permitida ninguna actividad deportiva durante los días domingos. Incluso había programada una competencia para el día 11, que los organizadores sabían que este tipo de situaciones se podían suceder y habrá que reprogramarla. No se podrá realizar. Debemos dar el ejemplo, y organizarla no es ejemplificador para nadie”, señaló Radio Chubut.