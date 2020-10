James: “Surgieron dos casos sin nexo de un contagio de otra ciudad y eso nos preocupa”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Gaiman, Darío James, se refirió a la situación epidemiológica de la localidad, que hoy suma un total de 22 casos positivos por coronavirus, 65 contactos estrechos y otros cuatro sospechosos.

James mostró su inquietud por la aparición de los primeros contagios sin nexo epidemiológico: “En este momento tenemos 22 casos positivos, dos con nexo en investigación. Hasta ayer era una cosa, y hoy es otra cosa, antes todos tenían nexo. Surgieron dos casos sin nexo de un contagio de otra ciudad y eso nos preocupa”.

Expresó que “esto es muy dinámico, tuvimos las reuniones con el Comité de Crisis para interpretar el nuevo DNU. Veníamos con todos los nexos controlados y habíamos determinado muchos controles. Ahora es otra realidad. Veremos cómo vamos transcurriendo, juntarnos con el comité de crisis para ver cómo sigue esto”.

Por otro lado, el intendente apuntó que “tenemos una responsabilidad grande, son dos pandemias, la sanitaria y la económica y no es poca cosa. El horario de circulación de las 7 a las 21 y si se pasa ese horario que tengan reservas y un control de la circulación. Los fines de semana no pasa nadie que no sea de Gaiman”.

Respecto a las arcas municipales, indicó: “Es muy dinámico. Hoy yo te puedo decir que los municipales cobraron el sueldo. Hasta fin de año los sueldos garantizados, no se mañana. Es muy dinámico”.