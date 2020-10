Jair Bolsonaro critica la vacuna china que su gobierno acordó comprar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó una vacuna contra el coronavirus chino que se estaba probando en el país solo un día después de que su ministro de salud dijera que se distribuiría en todo el país.

Eduardo Pazuello, el tercer ministro de salud de Brasil durante la pandemia, había anunciado un acuerdo para comprar el medicamento el martes. El acuerdo provocó una serie de comentarios negativos de los partidarios de Bolsonaro que se oponen a la compra de la vacuna Coronavac que está desarrollando la china Sinovac Biotech Ltd.

El miércoles por la mañana, el presidente recurrió a las redes sociales para desautorizar públicamente el trato.

“El pueblo brasileño No será el cerdo de Guinea de NADIE”, escribió el presidente Jair Bolsorano en sus páginas de Facebook y Twitter, y agregó que no se pueden gastar miles de millones en medicamentos que aún se están probando. “Mi decisión es no adquirir la vacuna antes mencionada”.

Al llamarla «vacuna china de Joao Doria», en referencia al gobernador de Sao Paulo que está promoviendo la inyección a través del Instituto Butantan, Bolsonaro dijo que su gobierno no comprará ninguna vacuna antes de que el Ministerio de Salud y el regulador Anvisa la aprueben.

Tras una reunión con Doria, un aliado de Jair Bolsonaro convertido en rival político, Pazuello dijo que el gobierno había firmado un acuerdo preliminar para adquirir 46 millones de dosis de la vacuna Butantan-Sinovac. La compra solo se haría después de que el regulador Anvisa hubiera aprobado el medicamento, según un comunicado.

Doria respondió a Bolsonaro pidiéndole una mayor comprensión sobre la medicación y pidiéndole que no se lo desahogara con el ministro. Otros gobernadores también han intervenido en la debacle más reciente, con líderes de los estados de Ceará y Espírito Santo entre los que usaron Twitter para decir que las decisiones sobre vacunas no deben involucrar cuestiones ideológicas o electorales .

“Nuestra guerra no es electoral. Está en contra de la pandemia ”, dijo más tarde Doria, conocedora de los medios de comunicación, considerada una candidata presidencial para las elecciones de 2022 . “No podemos volvernos el uno contra el otro. Trabajemos juntos para vencer al virus «.