Inicia el Festival Internacional de Cine de la Patagonia

Se desarrolla entre el 8 y 10 de octubre de manera virtual. Abarcará los géneros audiovisuales de animación, ficción y documental. Este año las producciones tendrán como eje temático el agua.

Declarado de interés Cultural por el Concejo Deliberante de Trelew y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut, vía online hacia todo el mundo se llevará a cabo, entre el 8 y 10 de octubre, la sexta edición del Festival Internacional de Cine de la Patagonia.

Durante las tres jornadas virtuales, el cine independiente pondrá en pantalla una selección de producciones audiovisuales de animación, ficción y documental. Este año se propone como eje temático el agua.

El festival es una oportunidad para encuentros entre el público general, y estudiantes con profesionales del medio.

La programación podrá visualizarse a través del canal de Facebook y el canal de YouTube: FICP Cine Trelew, en las redes sociales del festival. En la página www.lucidus.com.ar se encuentra el detalle de la programación.

En la apertura, prevista para este jueves a las 20, se exhibirán los documentales: “I DON’T THINK IR IS GOING TO RAIN” de la directora Adriá Guxensm, “SEM ÚMIDO”, con la dirección de Luisa Mello y Vinicius Forain y “Amazonia La Loma Santa”, dirigida por Lia Beltrami, entre otros. El género ficción comenzará a las 23.30 y se exhibirán un total de seis producciones.

Como parte del programa habrá charlas a cargo de Marcela Maugeri, docente de realización audiovisual y de crítica cinematográfica en la ciudad de Puerto Madryn y Cristian Pérez Scigliano realizador y organizador del Patagonia Eco Film Fest de Puerto Madryn.

El festival sostiene esta sexta realización y se reinventa para adecuarse a las medidas preventivas de la actual pandemia y llega a más público a través de las redes sociales los días 8, 9 y 10 de octubre por Facebook y el canal de YouTube FICP Cine TW. En las redes sociales

del festival o en la página www.lucidus.com.ar se encuentra el detalle de la programación, señaló Radio Chubut.