Incidentes entre trabajadores estatales y el ministro de Seguridad: “sos un cagón”

Esta mañana se produjeron incidentes en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia en el momento en que el ministro de Seguridad, Federico Massoni se encontraba reunido para delinear la investigación por la desaparición de la adolescente Bianca Abigail. Un grupo de trabajadores estatales intentó reunirse con él, ante la negativa, se escuchó un “Massoni sos un cagón. Estamos hartos de este Gobierno que miente permanentemente. El ministro de Seguridad parece salido de una película de acción mala, berreta, de clase B”, sostuvo.

Al observar la presencia de trabajadores estatales en la Unidad Regional, el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, señaló que “nada que ver que estén presentes los trabajadores estatales”.

Ante estos dichos, el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, salió al cruce de Massoni: “Usted tienen que rendir cuentas y dar la cara”.

“Massoni sos un cagón”, gritaron los trabajadores indignados.

“Está claro que Massoni no da explicaciones al igual que el Gobernador Arcioni, que ya no sabemos si es su jefe o empleado”, manifestó Murphy.

En este marco, destacó que “Massoni no está garantizando seguridad, solo garantiza operativos ilegales contra los trabajadores de manera reiterada. Esta persona no debería seguir siendo ministro si no es capaz de garantizar seguridad”.

“Estamos hartos de este Gobierno que miente permanentemente y Massoni parece salido de una película de acción mala, berreta, de clase B”, expresó.

Finalmente, Murphy concluyó que “Massoni prepotea a los medios de comunicación de forma permanentemente pero cuando queremos hablar con él se escapa. Este es el Gobierno que tenemos y espero que todos los chubutenses nos unamos para luchar contra esta política porque la verdad es que no da para más”.