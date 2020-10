Importante herramienta financiera del municipio para el sector turístico

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El sector turístico viene devastado con la pandemia, el cierre de servicios gastronómicos, hoteleros y servicio continuó decayendo luego de meses sin tener actividad, en contacto con FM DEL LAGO, el Secretario Gral. de UTGHRA Juan Cembellin comentó “conversando con el municipio, Feghra y el Secretario de Turismo Simieli, le planteamos que esta devastado el sector nuestro, fundamentalmente el rubro hotelería que se cerró en marzo y no volvió a tener ningún tipo de apertura, consideramos que con este tipo de proyectos de ordenanza que estimamos lo sancionen a la brevedad, sea un paliativo para que el trabajador hotelero que es último de la cadena pueda tener una ayuda para seguir subsistiendo, si las empresas no pueden facturar y abrir sus establecimientos es imposible poder afrontar el pago de la parte que les toca pagar a los trabajadores, habíamos dicho que el 50 y 75% los pagaba el estado con los ATP, la realidad es que no se está llevando a cabo porque sin facturación no se puede afrontar, con esta ordenanza va a ser una ayuda para los trabajadores hoteleros.

Respecto al monto del préstamo que paliaría la crítica situación del sector hotelero, cembellin comentó “el monto es hasta un ATP, son hasta $18.000 que se va a otorgar por trabajador, pero como es un complementario de lo que se paga a nivel nacional, es en función del salario que tenía el trabajador a marzo de 2019, hay otra ordenanza en la que participó Feghra que es la eximición de algunos impuestos para poder seguir, necesitamos que las empresas no cierren, una que cierre son trabajadores que quedan en la calle, somos el sector más castigado, el último que va a volver a la actividad, casi todas las actividades han vuelto con sus protocolos y nosotros seguimos esperando, va a costar mucho para que la hotelería vuelva a ser lo que fue en algún momento, hablamos de turismo comarcal y eso ayudaría mucho a la actividad”

“el proyecto de ordenanza es una ayuda, un préstamo que se gestiona a través de la municipalidad y que después se va a proceder a su devolución con servicios, las empresas, hoteles, cabañas van a tomar esos créditos y después van a devolver con servicios, la municipalidad gestiona los fondos, fuimos a plantear una situación y tuvimos respuesta, creemos que el sector del turismo y la hotelería contribuye mucho a la ciudad, desde marzo no tenemos actividad, esto es un paliativo” menciono el prestador turístico.

Para finalizar, comentó con respecto al sector turístico “el trabajador es digno cuando se lleva su sueldo ganado, lamentablemente la situación está dada de tal forma que la actividad turística esta inactiva, desde UTHGRA a fines de marzo teníamos los protocolos armados para volver a la actividad, 7 meses con actividad 0, necesitamos que las empresas no cierren, consideramos que el estado a través del municipio, provincia o nación debe ocuparse porque somos muchos trabajadores que podríamos quedar en la calle, somos ciudadanos que tributamos en esta ciudad, el aporte del municipio fue atendido nuestro reclamo”.