Igón: “Cuando hay una provincia que claramente nunca hizo los deberes es injusto reclamarle al Gobierno nacional”

Lo dijo el diputado nacional chubutense por el Frente de Todos, Santiago Igón, acerca de la situación que envuelve especialmente a los trabajadores estatales chubutenses y las posturas de los sindicalistas ante los planteos de legisladores de Juntos por el Cambio.

“En el encuentro vía zoom se puso en marco lo que está pasando, algo que todos conocemos. Asistimos a una suerte de juego que plantean los sindicatos en el marco de que nosotros teníamos que resolver una situación para la que estamos trabajando resolviendo y gestionando en todo, y la Senadora Nancy González ha sido muy clara en que nos hemos movido nosotros (el FdT) para gestionar justamente con tal de favorecer a la provincia. Hoy tal vez los trabajadores y trabajadoras están pidiendo mucho más de lo que estaban pidiendo”, analizó Igón.

Y agregó: “creo que lo que no entienden algunos sindicalistas, y necesitan demostrarle a las bases de los trabajadores, es que estamos todos del mismo lado. Me parece que claramente ellos han tenido dificultades en la representación que tienen con sus trabajadores y nosotros tenemos un contacto permanente con ellos”, disparó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

“Mi señora es trabajadora del primer rango, por ejemplo. Esto no pasa solamente por una situación económica. Es su sueldo y es lo que se debe, pero además hay muchas cuestiones que nosotros no podemos discutir en la provincia. Prácticamente llevamos dos años y medio sin clases por cuestiones salariales, por cuestiones de pandemia, de salud o lo que sea, pero hoy nuestros pibes para adelante no tienen la misma oportunidad que tienen aquellos que tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces hay un montón de cuestiones que me parece que no dan para hacer planteos grandilocuentes, que ya están hechos, realizados y comprometidos por el Presidente de la Nación; como por ejemplo rever el porcentaje de ese punto de coparticipación que se perdió en el año ’86”, enfatizó.

Igón remarcó que “el propio Presidente dijo que sí, que lo íbamos a discutir, pero que lo tenemos que discutir por sobre una pandemia. Me parece que no terminan de entender (los sindicalistas) la situación en la que se encuentra la República Argentina, pero además responsabilizan al Gobierno nacional de una cuestión que es netamente provincial”.

Consideró en tal sentido que “en ese ida y vuelta le han dado un plafón hoy a los diputados de Cambiemos y algunos medios de comunicación de la provincia que justamente lo que quieren hacer es ningunear a los trabajadores todo el tiempo. Si hoy la Mesa de Unidad Sindical se recuesta sobre Cambiemos, esa es una pregunta que habrá que hacerle a los dirigentes”, advirtió.

“Que los trabajadores y trabajadoras confíen en que estamos dando una mano que saben lo que hemos gestionado y lo que hemos trabajado para poder conseguir fondos para la provincia del Chubut, porque claramente hay una provincia que nunca hizo las deberes, que se le viene exigiendo de todos los ámbitos: de los sindicatos, de la política y del Gobierno nacional, que encaminé la situación; y que hoy no lo está haciendo”, determinó.

Finalmente expresó que “por eso me parece que hoy reclamarle a Nación lo que no pudieron lograr acá ni los sindicatos ni el Gobierno provincial ni nadie, es injusto para Alberto (Fernández) que está timoneando un barco muy grande, tratando de mantenerlo a flote en una pandemia que es muy compleja y muy difícil”.