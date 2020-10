Hoy marchan por el No a la Mina desde las 17 hs

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Esta tarde se realizará una nueva marcha de vecinos por el NO a la Mina. La concentración tendrá lugar en el «localito» ubicado en la plazoleta de Avenida Alvear, a pocos metros de Avenida Fontana, desde las 17 hs.

Viviana Moreno, detalló en conferencia de prensa que «estamos en un contexto local, provincial y nacional de mucha intención; la codicia está movilizando a los gobiernos y a las empresas para establecer la megaminería sin reconocer leyes, ordenanzas ni hechos políticos e históricos en la comunidad».

«No se tiene en cuenta la Ley 5001 a través de la provincia; no se tiene en cuenta la Ordenanza Municipal que hace de Esquel un municipio no tóxico. Ni tampoco se tiene en cuenta el el plebiscito en el cual 81% de la población le dijo no a la megamineria en Chubut el 23 marzo 2003»

En este marco, se refirió además a la creación de la Cámara de Proveedores Mineros, la cual se creó en 2019, «sin reconocer la realidad de esta ciudad… Por otro lado, en la provincia, a través de voceros como Ingram, habló sobre la posibilidad de llevar un proyecto de ley a la Legislatura para habilitar la megaminería en la provincia».

«A nivel nacional, tomamos conocimiento de que el gobierno tiene la intención de apostar al extractivismo; en un momento en el cual el oro llega a niveles históricos en alza. Creemos que esta democracia tiene defectos y no representa lo que quiere el pueblo o la gente»

«SOMOS DEFENSORES DEL AGUA, DEL TERRITORIO Y DE LA VIDA. TENEMOS QUE HACER ENTENDER QUE LA UNICA MANERA DE HACER EXPRESAR Y RESPETAR LA VOLUNTAD ES ESTAR EN LA CALLE»