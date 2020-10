Herrera: «80 mil comodorenses no cubren las necesidades básicas»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo señaló el economista y docente universitario de la UNPSJB, César Vicente Herrera, quien se refirió a esa circunstancia en relación a la pandemia de Covid-19 y el consiguiente desempleo en la zona.

“El tremendo desempleo, el ininterrumpido aumento de la pobreza y la indigencia, obligan a que todo el ámbito político, sindical y empresarial asuman de una vez por todas la férrea decisión de buscar respuestas. Ya no solo se trata de aumentar la asistencia social, incrementar planes o pretender con cooperativas de trabajo reconvertir una realidad que requiere de medidas efectivas y urgentes. No se trata aquí de mendigar obras para los contratistas de siempre, ni de insistir posturas gremiales obtusas o posicionamientos sectoriales sustentados en los egos y en oportunismo político. Ya estamos hablando de asegurar el alimento en la mesa”, enfatizó.

Y añadió que “la política está demostrando la torpeza de tomar el nivel de pobreza tan solo como una fría estadística. Es insultante y denigrarte para los más de 80 mil comodorenses que no cubren las necesidades básicas”.

Herrera consignó a El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz que “hay un tremendo descenso de la tasa de empleo y de la tasa de actividad económica, una caída de cerca de 16 mil personas que haciendo caso al #QuedateEnCasa, no salieron a buscar trabajo. Ese es el descenso de la población económicamente activa, entonces sumamos casi 21 mil personas que podríamos asociarlas a hogares, entonces nos da unas 82 mil personas que están en esta situación, sabiendo la particularidad de que los hogares más pobres están integrados por mayor cantidad de personas y la cantidad de niños es mayor a la de adultos”.

En la continuidad de su vasto análisis, el economista recordó que “todavía no está en la medición y el impacto del IFE: “eso tiene que ver mucho con el modo de medición, porque entró a jugar muy fuerte de partir de mayo, de la cual se toma una parte de ese mes, y no así con junio, julio y agosto. En la Universidad de estuvimos estudiando cómo iba a impactar, y estamos hablando de 20 mil hogares con problemas de pobreza y también 21 mil personas con problemas de empleo”.

“El INDEC te coloca con 43 o 45 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza. Yo actualice los montos y en Comodoro Rivadavia hicimos una medición electrónica que me dio 51.766 pesos la misma canasta. Cuando eso lo miramos y lo metemos contra la media del salario privado en la Provincia del Chubut, está prácticamente ahí y cuando le ve con distintos convenios colectivos de trabajo, hay una gran parte donde necesitan trabajar los dos mayores en el hogar, porque si lo hace uno solo, no alcanzarían a cubrir lo que necesita una familia comodorense de dos adultos y dos niños pequeños menores de 12 años, para no caer debajo del umbral de la pobreza!”, determinó Herrera, quien explicó que “ese umbral es para un hogar tipo 2 del INDEC”.

La caída del empleo informal y la importancia del IFE

“Esto también lo podemos atar a la caída que tenemos un 6,5% de empleo formal registrado privado: hay un 3,2 o 3,3 el sector público y eso totaliza 9,8%, pero si miramos la caída y atendemos a la publicidad que saca el gobierno de la IFE tenemos otro 9,8. Y si miramos la caída interanual el mercado informal, llegó a estar en el 40% en esto que decíamos que la pandemia no solo que tenía que tender a evitar los contagios -que no se ha logrado en este tiempo amplio de cuarentena- sino que también tenía que mirar la salud mental y anímica de la población”, analizó.

En ese marco, indicó que “el mundo entró a salir de una caída pronunciada con un lento recupero y eso es lo que se está viendo en Argentina. Desde aquí, con 21 mil sobre 77-78 mil personas de la población activa ocupada en la ciudad, es mucha cantidad de gente que está en la casa o tiene problemas de supervivencia, con lo cual para mí la IFE llegó para quedarse en un amplio sector”,

“La economía va a responder lentamente a la salida la pandemia, que no cesa, y estamos en un guarismo muy potente donde parece que el pico llega, pero no llega y sigue creciendo; por lo cual, los 4,5 o 5 millones de beneficiarios van a tener que seguir cobrando el IFE para tener una sociedad de vivible, porque si no lo que va a venir, es una sociedad invivible”, completó.

Herrera afirmó que “esta situación, más el incremento lento pero perceptible de la canasta alimentaria realmente nos pone ante una situación que era la que planteábamos en marzo: que había un falso dilema entre economía y salud, y la complejidad de la política era atender a ambos frentes al mismo tiempo”.

Asistencia del estado

“Las estimaciones son entre un 25 y un 29% de acuerdo analistas nacionales. Lo mismo nos pasa en Comodoro Rivadavia, pareciera que no es un problema porque la son 5000 personas, pero si se correlaciona con los números del municipio y la asistencia a familias anterior a la pandemia, se ve la cantidad de personas que tienen algún grado de asistencia por parte de la política pública”, detalló.

En ese sentido, Herrera, expresó que “ahí es donde aparecen estas 16 mil personas más que tienen problemas de empleo, que no están computados como no trabajadores, pero están en el mercado laboral informal. Son quienes tienen problemas graves de empleo y los que se terminan manifestando hoy conjuntamente con la gente de restaurantes y afines. Entonces, esto alcanza a 21000 personas en Comodoro, y es un poco más del 20,5% de la población económicamente activa con relación a los guarismos que teníamos antes de la prepandemia”.