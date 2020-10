Gustavo Velazco: “El pueblo boliviano entiende el clasismo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Gustavo Velazco, agente consultar de Bolivia en Chubut, se refirió al padrón chubutense y cómo se desenvolvió la jornada electoral en la provincia.

Velazco, explicó para La Cien Punto Uno que “creo que el pueblo está concientizado… El pueblo boliviano entiende el clasismo, y hay que aceptar lo que pide el pueblo”.

Durante el proceso de votación, Velazco, dijo que “de toda la información que tenemos, no han podido desplazarse de Santa Cruz a Comodoro, no se ha permitido salir, no se ha podido constituir la votación de Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado”.

De manera que “estamos esperando… Ahora ha cambiado el sistema del recuento de votos”, dijo.

Asimismo, Velazco dijo que “estimamos que en Argentina hay dos millones de ciudadanos bolivianos. Mientras que, en Chubut hay «alrededor de 7000 habitantes empadronados, que responden a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas”.

Finalmente, precisó que “tuvimos una participación del 40% y 50% en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, ciudadanos de Gaiman y otras no pudieron acercarse por la circulación restringida”.