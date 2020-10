Gremios pasaron la noche en Casa de Gobierno tras no tener acuerdo por pago de sueldos atrasados

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los referentes de los gremios de la mesa de unidad sindical permanecieron toda la noche dentro de Casa de Gobierno tras no encontrar una respuesta satisfactoria al reclamo por el pago de haberes atrasados por parte del Ejecutivo. Ayer, a las 16, comenzaba una reunión con el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y su par de Economía, Oscar Antonena, que no terminó satisfactoriamente para ninguna de las partes. Desde el Gobierno trataron de explicar cómo se saldría del pago escalonado y cómo se pagaría la deuda que quedaría de sueldos adeudados, más el aguinaldo. La respuesta no fue la esperada o considerada favorable para los sindicatos y adoptaron la postura de permanecer en el edificio hasta tener una solución. Manifestante de los gremios estuvieron en la parte externa. La dirigente de SISAP, Andrea Leonet habló con FM Bahía Engaño de la medida que aún se mantiene.