Goodman: “No le tenemos miedo al virus porque nos estamos cagando de hambre”

Con mucha bronca, y profundo malestar, en medio de otra jornada de reclamo de los trabajadores estatales de la provincia, el secretario general de Atech, Santiago Goodman, aseguró que “está claro que los legisladores no hacen un carajo. Esto es un desastre es caótico, estamos podridos”.

En el marco de otra jornada de lucha de los trabajadores estatales de la provincia, Santiago Goodman criticó al gobierno por cortar las rutas y poner controles en las dos vías que conducen a la capital provincial. En este sentido, el dirigente gremial sostuvo “vemos que el gobierno sigue en la perinola del endeudamiento, nosotros creemos que el camino es la suspensión del pago de la deuda, la renegociación de mejores condiciones y una tributaria que garantice ingresos”.

Además, el dirigente indicó “lo que estamos organizando es el reclamo que venimos llevando adelante desde distintos sectores porque como sabíamos y lo habíamos expresado en el marco de la unidad frente a la lucha. Por parte del gobierno no hay previsibilidad de nada y la salida no es el endeudamiento, eso lo tenemos claro y ya lo habíamos planteado en los meses de enero, febrero y marzo”.

Muy enojado, con profundo malestar, Goodman dijo “Está claro que los legisladores y las legisladoras no hacen un cuerno, no hacen nada, es impresentable. Por lo menos podrían estar acá, pero no son capaces de venir” y se preguntó “qué le tienen miedo la virus”, “nosotros no le tenemos miedo al virus porque nos estamos cagando de hambre. Ya no sabemos con qué cuerno pagar las cuentas”.

Respecto a la ayuda que los gremios le dan a los trabajadores, Goodman informó “hace seis meses que venimos que venimos entregando, por lo menos en Rawson, entre 30 y 80 bolsones semanales, en Puerto Madryn son 140 bolsones semanales, tenemos comedor y todos los días intercedemos con compañeros que nos dicen que les van a cortar los servicios porque no tienen para pagar”.

Finalmente, el dirigente de los trabajadores de la Educación manifestó “Esto es un desastre, es caótico, el endeudamiento no sirve para nada, aunque sea del gobierno nacional, en definitiva es plata que tenemos que devolver, estamos podridos”.