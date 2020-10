Gastronómicos le piden al intendente que haga algo para evitar “un desastre”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Luego de las nuevas restricciones por las cuales los restaurantes de la ciudad no podrán abrir sus puertas al público y solo deberán tener delivery, uno de los propietarios admitió que va a cerrar sus puertas, como otros colegas que ya no pueden seguir adelante.

Tras los anuncios de ayer, para que los restaurantes de la ciudad solo puedan atender mediante la modalidad de delivery, en diálogo con FM La Petrolera, Fabián Fernández, propietario de un restaurante sostuvo que “los gastronómicos terminamos pagando estas cosas, pero somos el único lugar en el mundo donde la gente no se contagia”.

Con mucho dolor y bronca, Fernández admitió “Yo hoy estoy cerrando porque no me dan los números. Tuve que despedir a seis personas porque no me dan los números. A mí no me bancan las pérdidas, nadie, ni Puratich, ni nadie”.

Luego criticó lo que dijo que pasa todos los días en el centro, “yo al lado de mi restaurante tengo el banco del Chubut en el centro, y veo como se amontona la gente y nadie hace nada”.

“Nosotros pagamos los platos rotos”

Más adelante, el trabajador gastronómico indicó “Yo tengo un compañero que está deprimido y su papá se enfermó por todo esto porque nos encerraron siete meses y seguimos pagando nosotros los platos rotos”.

Por otro lado, Fernández aseguró que “Esto no da para más. Vamos a protestar como lo hacen a nivel nacional. Los políticos ganan un gran sueldo atrás de un escritorio, pero no están pegando una. Cuando nos permitieron que abriéramos hasta la 1 de la mañana, en ese momento yo tenía ocho empleados, pero ahora con un delivery no puedo sostener nada y solo tengo 3 empleados”.

Dolor por el cierre de locales

Con mucho dolor, el propietario del comercio adelantó “Yo hoy estoy cerrando y le pido disculpas a mis empleados porque esto no se sostiene más. Tengo deuda con los trabajadores, con el alquiler y los impuestos. La mayoría está cerrando porque estamos debiendo meses de alquiler, te llevan a la ruina”

Finalmente, el gastronómico le pidió al intendente Luque “que interceda por nosotros, por la gente de su ciudad, porque sino va a ser un desastre. Para que las fuentes laborales no se vayan a la ruina”.