Fernández: “Estoy en libertad porque el cuerpo del delito forense determinó que NO hubo violación”

Darío Fernández, propietario y director de Cholila Online, estuvo en una entrevista en exclusiva con el periodista Ricardo Orzanco, de FM Cielo, para dejar algo en claro a la sociedad que “nosotros no estamos en libertad por una detención ilegal, nosotros estamos en libertad porque el cuerpo del delito forense determinó que NO hubo violación, y no solamente eso, cayó toda la denuncia…”

Recordemos que Fernández fue detenido el pasado domingo por la noche en la ruta de Gaiman, por motivo de una denuncia hecha por su ex esposa. El hecho contra Darío Fernández, se dio a través de un procedimiento que fue catalogado por la jueza Mirta del Valle Moreno como ilegal.

Al respecto, Fernández remarcó que “fui secuestrado por el Estado… Ni una orden de detención, no había absolutamente nada…”.

Al mismo tiempo, detalló que “a mí me secuestra la cúpula de la Policía, no el Policía común que trabaja, que le adeudan dos meses de sueldo más el aguinaldo. Esa gente hizo el trabajo como corresponde, por eso, cuando yo llego a la Alcaldía, los policías que trabajan allí, dicen por qué está acá… No hay motivo de detención. No hay ningún acta que nos diga a nosotros por qué viene detenido”.

Acto seguido, el propietario de Cholila Online, remarcó que los policías le dijeron “quédese en enfermería hasta esperar… a ver qué nos dice el Gómez, Federico Massoni o “Tero” Gómez. Yo quiero rescatar que hay buena gente trabajando en la Policía, que no se presta para estas ilegalidades, y para este secuestro de violaciones de todos los derechos constitucionales que me asisten a mí, sobre todo a mis hijos, derechos internacionales del niño”.

Durante la entrevista Ricardo Orzanco, le preguntó a Darío ¿Cómo estaba?

Estoy bien, gracias a Dios, por un lado… porque pudimos desbaratar todo este armado de causas. Toda esta gran mentira. Ahora vamos con los abogados para enjuiciar a todos los que quisieron destruir mi vida, y la de mis hijos.

Quiero que la sociedad sepa que mis hijos viven conmigo hace mucho tiempo, porque la madre misma declaró en la Justicia que no los quiere. Que quiere que estén conmigo. Los nenes están conmigo, porque su madre no quiere que estén con ella.

Darío ¿Te llamó la atención que estuviera el Ministro en un procedimiento o ya es habitual esto?

No me sorprende, porque ya sé que es una persona, que es un delincuente. Sabemos que en este momento está en Comodoro… es un delincuente con todas las letras.

De hecho tenemos información que va a los barrios calientes, ingresa a los domicilios, que los mismos vecinos apuntan como narcotraficantes, pero no los detienen. Va a conversar con ellos, a buscar o a dejar algo. Esa información, la tenemos de los vecinos… es tiempo de que se investigue a esta gente. Por supuesto, que nosotros vamos a ir con todo el peso de la ley.

Esto de lo que estamos hablando, la sociedad se va a enterar detalle por detalle. Porque es muy grave lo que ha hecho mi ex señora inventando una denuncia falsa, para dejarme de por vida preso 20 años.

Por otro lado, Fernández habló sobre el colectivo de mujeres feministas, y la lucha contra la violencia de género… Me parece bárbaro.

Pero en este caso, que es al revés, le pido que con el mismo énfasis que me acusaron a mí, por el solo hecho de ser hombre, ahora piden 20 años de cárcel para la persona que quiso destruir mi vida y la de mis hijos.

Durante la entrevista, Ricardo Orzanco recordó el procedimiento y las decisiones dictaminadas por los jueces. Sobre eso, Fernández respondió…

No sé cuál ha sido la apertura de la investigación, cuando no hay ni siquiera indicios de que hubo una violación… Yo no elegí al forense, yo no elegí al Fiscal, yo no elegí a la jueza. Al Fiscal nosotros mismos vamos a solicitar su destitución…

Del mismo modo, metieron tanta presión, que revisaron dos jueces. Esto es una gran aberración. Que vamos a comenzar con todos los juicios habidos y por haber.

Porque esto, nos pudo destruir la vida a mí, y a mis hijos. Yo voy a ser un caballero. Yo no voy a hablar en contra de mi esposa… por respeto a mis hijos, y por cuidar la integridad de ellos. Pero, porque también mis hijos, jamás van a escuchar de su papá hablar mal de su madre, pero sí me asiste el derecho de reivindicar todo esto en la denuncia.

De manera que, vamos a hacer denuncia a ella, al Fiscal, y sobre todo a la cúpula de la policía que me secuestro, apuntó con un 9 mm a mis hijos, y mucho más, apuntando a la perrita de mi hija para que mi hija… llorara. Eso no se perdona.

Resultados del análisis forense demostró que NO hubo Violación.

