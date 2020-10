Fernández: «Aprendí mucho de Néstor y trato de ser su mejor alumno»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente Alberto Fernández contó este lunes que trata de ser el «mejor alumno» de Néstor Kirchner, al cumplirse diez años de su fallecimiento, y expresó su deseo de que espiritualmente «siga caminando» a su lado.

«Hoy es un día de mezclas de tristezas y alegrías», dijo el Presidente por la Metro, al referirse a la doble conmemoración de los 10 años de la muerte del exmandatario Néstor Kirchner y un año del triunfo electoral del Frente de Todos.

«Hoy vamos a homenajear a Néstor. Vamos a recordarlo; fue un antes y un después en mi vida y estoy muy orgulloso del Gobierno que hice con él», dijo el mandatario.

Más tarde, en declaraciones, añadió: «Siempre me pregunto qué diría él, y, cuando tengo que tomar una decisión, me pregunto qué haría Néstor, porque yo a su lado aprendí a actuar».

«Traté de aprender de él; por eso esa lógica del diálogo, de contener, de ampliar; todo eso lo aprendí de él, y trato de ser en eso su mejor alumno», aseguró el jefe de Estado.

Para Fernández, una fecha como la de hoy -en la que también se cumple un año de la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones generales- «trae sentimientos encontrados, porque son paradojas del destino».

«Néstor ha sido para mí un gran amigo, un personaje central en mi vida, y, por eso, hay un antes y un después de él. Su ausencia me trae tristeza pero a la vez me alegra ver cómo se lo recuerda, y todo lo que sembró. Eso me pone muy contento porque se lo merece», valoró.

Al mismo tiempo, analizó que «el destino quiso darnos ganar la elección el mismo día en que Néstor nos dejó», y remarcó que justamente por ese motivo tiene «una mezcla confusa de sensaciones».

«Yo siempre digo que en algún lugar alguien escribe nuestro destino y así habrá querido, que ganemos un 27 de octubre, el mismo día que Néstor nos dejó aquí», interpretó el mandatario.

En tanto, a través de Twitter el Presidente publicó: «Néstor, en la historia y en mi corazón #Néstor10Años #NéstorVive», junto a un video con imágenes de ambos y la canción ‘Yo no permito'», entonada por Litto Nebbia.

En el video, se escucha la voz en off de Fernández: «Tuve el singular privilegio de haber estado a su lado cada día de su Gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está, y, donde esté, lo único que le pido, es que siga caminando al lado mío», señaló Télam.