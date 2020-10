Este miércoles se les dará admisibilidad formal en Comisión de pedidos de Juicios Políticos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Andrea Aguilera, diputada provincial del bloque de Juntos por el Cambio, se refirió esta mañana al estado de situación de los pedidos de juicios políticos que ingresaron el martes pasado a la Legislatura y se sumaron a los ya existentes contra el Gobernador Mariano Arcioni y el Ministro de Seguridad, quienes son epicentro de los mismos y a quienes se agregó el titular de la cartera de Salud, Fabián Puratich.

Sobre dichos pedidos de juicios políticos y cómo avanza el tema, Aguilera dijo que “a los que habían ingresado en los meses anteriores, dos contra el Gobernador y uno al Ministro de Seguridad, en la ante última Sesión del día martes 13 de octubre ingresaron 27 pedidos de juicios políticos, todos dirigidos a los ministros Massoni y Puratich”.

“La Comisión va a comenzar esta semana con el análisis y la que viene también, que serán las reuniones con el análisis formal y la evaluación de la formalidad de los mismos. Y a partir de allí se continuará con el trámite impuesto por la Ley de Juicio Político. Este miércoles se dará el ingreso formal y se comenzarán a organizar los trabajos en Comisión para poder darle tratamiento”, explicó en diálogo con FM El Chubut sobre una situación impulsada especialmente por los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de Chubut.

De los pedidos de juicios políticos anteriores contra Arcioni y el Ministro de Seguridad, dijo que “forman parte de lo mismo, por lo que comenzaremos sin dudas primero por un ingreso respetando las fechas, por los que ingresaron en primer lugar y luego continuamos con el análisis de todo”, pero que “la idea es darle un tratamiento conjunto de manera tal que luego del tratamiento en Comisión pasen a la Cámara, que al momento de pasar puedan ser tratados en su conjunto, al menos los que son dirigidos al mismo funcionario”.

“El juicio político tiene un tratamiento y sin dudas de que requiere de varios pasos. Lo he remarcado muchas veces que el juicio político no es la salida a un Gobierno con el que no estoy conforme. La salida institucional son las elecciones, pero sin duda que además el juicio político tiene que fundarse en las causales que establece la Constitución y la Ley de Juicio Político”, analizó Aguilera

Finalmente, sostuvo que “ese sería el análisis que debe hacerse no solo en Comisión, sino que después son varias las instancias: pasa a la Cámara para tratamiento. La visibilidad formal no la da la Comisión, sino que la decisión de pasar el juicio político a la Sala de Acusar, lo da la Cámara en pleno y luego, desde allí, inicia el camino en la Sala de Acusar a través de la Comisión Investigadora y demás”.