Esquel: Uocra se movilizó exigiendo reactivar obra del aeropuerto y desagües pluviales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Trabajadores desocupados de la construcción convocada por la Uocra se movilizaron ayer en Esquel, manifestándose primero frente al municipio y el Concejo Deliberante donde entregaron un petitorio solicitando gestiones ante Nación para la reactivación de la obra de desagües pluviales, del aeropuerto y la pavimentación de la Ruta 40.

Jorge Kleber, del sindicato de la construcción dijo que «la intención fue hacer visible el reclamo por la reactivación de obras en Esquel. Ya pasó la veda invernal y no hay novedades. Hay más de 150 puestos de trabajo que deberían estar cubiertos y no hay respuestas». «Queremos que el intendente y los legisladores gestionen ante Nación para que se reactiven las obras cuanto antes. Estamos sufriendo una desocupación enorme, con unos 4000 desocupados de la construcción en Esquel y la zona, la situación es desesperante y necesitamos una solución inmediata», puntualizó. Joaquín López, también referente local de la UOCRA, apuntó que «en los pluviales había de 30 a 50 operarios contratados, y en la obra del aeropuerto tendrían que tener por lo menos 100 trabajadores, algunos reciben el IFE, otros algún subsidio, pero no alcanza para mantener a sus familias, lo que se necesita es trabajar y volver a tener un salario», apuntó.