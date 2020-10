Esquel: Padres de la Fundación Educativa exigen el regreso a las aulas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Padres de alumnos que concurren a la Fundación Educativa Esquel solicitaron a través de una nota enviada al Ministerio de Educación de Chubut que se autorice el regreso a clases de manera presencial, indicando que la institución tiene para tal fin ya aprobado un protocolo y que sus propios hijos piden volver a las aulas.

La nota fue presentada además al intendente Sergio Ongarato, acompañada por más de un centenar de firmas, a fin de que realice las gestiones ante las carteras provinciales: Salud y Educación, para lograr una pronta respuesta.

En diálogo con EL CHUBUT, Rocío, Marianela y Santiago expresaron su malestar por tantos meses sin clases, «ya que la virtualidad no puede reemplazar el trabajo que realiza el alumno con el docente en forma directa, en el aula» argumentaron.

Indicó Rocío que los docentes y directivos de la Fundación Educativa «están solicitando también volver a clases de manera presencial. Las cuotas están al día y los docentes cobran su sueldo, a diferencia de los estatales. Además en la Fundación la situación es otra ya que nuestra escuela tiene un protocolo autorizado por el Hospital Zonal Esquel, además de instalaciones adecuadas para poder cumplir con esos protocolos» explicó, agregando que «acá lo único que falta es una respuesta favorable del Ministerio de Educación que parece no estar muy preocupado por lo que les pueda pasar a los chicos con tantos meses sin clases y el peligro de que se pierda el año educativo» apuntó.

«HASTA UN CASINO ESTA ABIERTO»

Más adelante, Marianella dijo que el otro fundamento a favor para reclamar la vuelta a las aulas «es que en Esquel no hay circulación del virus, por eso no entendemos esta negativa por lo cual los alumnos de esta escuela no pueden volver a clases, máxime teniendo en cuenta que en Esquel hay un montón de actividades que se están haciendo, desde bares y hasta un Casino funcionando sin problemas» afirmó.

Por su parte, Santiago dijo que «la mayor preocupación que tenemos es la falta de interacción que tienen los chicos, la falta de contacto con el resto de sus compañeros de aula y con sus docentes que es fundamental en el aprendizaje».

«Presentamos notas en el Municipio y en Supervisión de Escuelas Privadas, pero no hubo respuestas. Los directivos, auxiliares, y docentes de la Fundación hicieron los cursos necesarios de bioseguridad y tienen todo presentado para volver a clases. Las aulas están divididas con las cantidad de mesas necesarias, esta todo planificado falta que el Ministerio de Educación autorice» manifestó.