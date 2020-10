Esquel: Marcelo Mingo: “Las decisiones las toma una comisión directiva en forma orgánica”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Querían que negociemos un valor superior al resto de las consultas para los pediatras, algo que fue discutido dentro del seno de la comisión directiva, ya que si bien soy la cara visible de la institución por mi cargo de presidente, las decisiones las toma una comisión directiva de manera orgánica”, dijo Mingo, reiterando que “este grupo de pediatras solicitaba un aumento en el valor de la consulta y les explicamos que a consideración de las autoridades del Círculo Médico y en coincidencia con las autoridades de la Confederación Médica, el valor de la consulta es igual para todas las especialidades” apuntó.

El presidente del Círculo Médico subrayó que el arancel de los pediatras “no se tiene que despegar del resto de los profesionales médicos porque el tiempo que uno está en el consultorio es igual para todos”, subrayó.

Por otra parte, minimizó las implicancias del conflicto al señalar que “no habrá dificultad en las clínicas, el promedio es un parto por día en Esquel, no es cierto que no se podrán atender los partos por esta sanción a los pediatras. Hay cuatro pediatras que no fueron sancionados porque no estaban dentro de estos reclamo, no llevaron adelante cortes de servicio a las obras sociales como hizo este grupo de pediatras, por lo tanto podrán seguir trabajando, a la vez que tenemos un listado de profesionales interesados en ingresar, por lo tanto se podrá continuar sin dificultad la prestación a obras sociales en el sector privado sin dificultad”.