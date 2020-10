Esquel: Deudores de la cuota alimentaria no podrán tener licencia de conducir

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Con despacho favorable, el Concejo Deliberante de Esquel aprobará hoy en una nueva sesión ordinaria, la adhesión del municipio de Esquel a Ley Provincial del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proyecto impulsado por el bloque de Chubut al Frente y que tiene por objetivo hacer cumplir con el pago de cuotas alimentarias fijados por sentencia o resolución judicial firme.

Con la aplicación de esta norma, el deudor alimentante moroso no podrá ocupar cargos públicos en el municipio de Esquel. Además, quedará inhabilitado automáticamente para ser designado, ascendido o transferido a cualquier cargo de la planta permanente o transitoria del municipio.

Asimismo, los vecinos que figuren con deudores alimentarios morosos no podrán ser beneficiarios de planes de pagos de impuestos municipales, multas e inclusive no podrán obtener la licencia de conducir o habilitación comercial, para lo cual deberán tramitar en la Justicia un certificado de «libre deuda».

También, los proveedores o contratistas del Estado municipal deberán, como condición para su inscripción en el Municipio, deberán adjuntar a sus antecedentes este certificado de «libre deuda», dejando constancia que no se encuentran en el registro judicial de deudores alimentarios.

El concejal de Chubut al Frente Hernán Alonso, especificó que se trata de una Ley publicada en el boletín oficial en enero del 2017, «y ya por aquel entonces la municipalidad había adherido a leyes preexistentes. Había una ordenanza adhiriendo a la ley que creaba el registro. Después la ley se fue perfeccionando, algunos objetivos se fueron cumpliendo y ésta es la ley más nueva con respecto a los alimentantes morosos», apuntó.

El edil comentó que hubo en el proyecto colaboración de Norma Morón, del sindicato de empleadas de domicilios particulares. «Lo que pretende esta ley, y nosotros a través de la adhesión, con algún articulado especial que hemos incluido, es tratar de que los alimentantes morosos, cumplan con las cuotas alimentarias impartidas por la Justicia». Alonso explicó que «las personas que figuren en el registro de alimentantes morosos no podrán ocupar cargos públicos en el municipio ni acceder a beneficios que otorgue la comuna, ya sea planes de pago de impuestos, micro créditos, acceso a lotes sociales, etc. Y dentro del escalafón municipal, aquellas personas que sean morosas no podrán concursar cargos ni ser recategorizados». Por último, mencionó que «para ser considerado alimentante moroso hay que adeudar tres cuotas alimentarias consecutivas o 6 cuotas alternadas. Quienes estén en esta situación no accederán al certificado de libre deuda, que es que solicitará el municipio para trámites especificados en el proyecto de ordenanza».