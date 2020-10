Esquel: Confirman que no habrá retroceso en la fase 5 tras caso de covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Sergio Ongarato; el director del Area Programática Esquel, Roberto Alonso y el médico epidemiólogo Emiliano Biondo, brindaron ayer información en torno al nuevo caso positivo de Covid-19 en Esquel. Confirmaron que «por el momento» no habrá retroceso en la fase 5 y pidieron a la población «respetar» las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria, con el objetivo de evitar «la circulación comunitaria» del virus.

En la rueda de prensa, realizada en el Centro Cultural Melipal, Alonso dijo que el caso positivo se trata de una paciente de sexo femenino, de 38 años, personal de salud, «de la cual se desprenden 37 contactos estrechos. Hay casos sospechosos. Se hizo hisopado a dos casos sospechosos más».

Agregó que se hizo el relevamiento de todos los contactos estrechos, «ya sean laborales, familiares, sociales. Y de eso se desprendió el número mencionado antes. Se instrumentaron todas las medidas en cada uno de los contactos estrechos, en el aislamiento social estricto. Son personas que están en buen estado de salud, con un seguimiento domiciliario», explicó Biondo por su parte.

Con relación a la fuente de investigación en cuanto al nexo, para saber de dónde surge el contagio, expresaron las autoridades sanitarias que se mantuvo reuniones con el caso positivo y se entrevistó a sus contactos íntimos «para ver si habían comenzado con síntomas compatibles previo al inicio de la enfermedad. Por el momento no hemos detectado una fuente de infección clara, más allá de las sospechas que por ser personal de salud que atiende pacientes de distintos lugares esto conllevan alguna situación de riesgo. Se trata de identificar esas situaciones y esto lleva un tiempo», dijo Biondo.

CASO AUTOCTONO

Indicó Biondo que se trata de «un caso autóctono, porque el lugar de contagio fue Esquel. La persona no desarrolló ninguna actividad afuera, responsablemente estuvo trabajando con las medidas en su ámbito.

No realizó viajes. Entonces se busca identificar y llegar rápidamente a bloquear la cadena de transmisión, ya sea a través del aislamiento del grupo de contactos. Hay que hacer una investigación, llamados, pedimos colaboración y paciencia también, para poder terminar de definir la situación».

SIN CAMBIOS «POR EL MOMENTO»

Más adelante, las autoridades pidieron respetar las medidas preventivas «más allá de que no tomemos ninguna medida de retroceso por el momento, se seguirá en la fase 5 de distanciamiento social, preventivo y obligatorio», por lo que «necesitamos pedir la colaboración a la comunidad en general. Hoy vemos que los comportamientos se relajan en la ciudad, con gente aglomerada al aire libre, en las plazas, por eso pedimos sumo cuidado a la población ya que para poder seguir funcionando en esta fase 5, con la reapertura de otras actividades, es necesario cumplir con el distanciamiento, uso de tapabocas, higiene, alcohol en el gel y todos los protocolos para evitar la circulación comunitaria del virus», remarcó Biondo. Por último, el intendente Ongarato también pidió mantener las medidas preventivas. «Hay muchas ganas de reunirse con amigos, con familiares, pero vemos grupos numerosos, especialmente jóvenes, que se reúne en plazoletas y plazas de la ciudad. Esto no es bueno, constituye un riesgo, no es lo recomendado, por eso tenemos que respetar las medidas básicas que hasta ahora nos han dado muy buenos resultados, con pocos casos y sin circulación viral» expresó.