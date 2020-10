Escándalo con el “youtuber” Yao Cabrera en Comodoro Rivadavia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Yao Cabrera, el polémico youtuber uruguayo, anunció su presentación en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y las redes estallaron en amenazas de agresiones y repudios.

Cabrera se ha visto envueltos en escándalos y denuncias que incluyen abusos “en manada”, secuestros fingidos y la denuncia de una colega mexicana respecto a golpes e intento de colocarle pastillas en una bebida para drogarla.

Mensajes en las redes tales como “¿a quién se le habrá ocurrido contratarlo” y “preparen piedras” han visto la luz desde que se conoció el anuncio de su presentación. Pero el más polémico es el que dice : “Viene Yao, sale cagarlo a balazos”.

El joven, cuyo verdadero nombre es Marcos Ernesto Esteban Rodríguez, tiene de 22 años. Nació en Montevideo el 18 de febrero de 1997 y se sumó a YouTube en febrero de 2015. En la plataforma reúne más de 6 millones de suscriptores y se acerca a las 400 millones de reproducciones en total, además de contar con más de 600 mil seguidores en Instagram y 500 mil en Twitter.

Actualmente Cabrera reside en Buenos Aires y ha sido protagonista de numerosas polémicas que van desde palizas y apuñaladas falsas hasta abusos que quedaron registrados. En julio de 2017, Cabrera, junto a otros youtubers como Lucas Castel, Gonzalo Fonseca y Fabricio Lemus fueron filmados manoseando y abusando de una joven en un cuarto de hotel. La chica reconoció que era ella la del video y recordó que había ocurrido «dos, casi tres años antes».

«Estaba estampada contra la cama, no reaccionaba. No me parece bien que traten así una mujer, hubo manoseo. Me parece cualquiera», dijo la joven en aquel entonces. Otro escándalo fue impulsado por las fotos de Yao besando a fans de entre 12 y 13 años durante sus Meet & Greet, aunque él salió a desmentirlo publicando un video en su Twitter.

El manager Jorge Zonzini llegó a denunciarlo por corrupción de menores y parafilia luego de ver a su hijo, menor de edad, en un video del canal VIRAL TV en el que era sometido a preguntas de índole sexual en la puerta de la escuela. A esto se le suman acusaciones penales por abuso sexual, coacción y estafas reiteradas realizadas por chicas menores de edad.

En su Wiki Youtube Pedia (una suerte de biografía no autorizada ni chequeada) lo califican como «uno de los youtuber más odiados en habla hispana por diversos motivos» entre los que enumeran «fingir su secuestro y puñaladas falsas», además de la pelea con Duki​ y las denuncias en su contra.

A todas estas causas se suma la denuncia de una instagramer mexicana, conocida como Caeli, que acusó a un grupo de jóvenes de golpearla e intentar colocarle una pastilla en la bebida. Entre los implicados se encuentra Cabrera.

Por todas estas situaciones el anuncio de la llegada del youtuber a Comodoro Rivadavia generó rechazos y repudio en las redes sociales, pidiendo que se cancele el show que se realizará en un salón de fiestas privado.