En Madryn se habilitan locales gastronómicos y circulación los domingos

Durante unas declaraciones emitidas este miércoles el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre, informó que de acuerdo al “decreto provincial se habilita la circulación los domingos. Además en locales gastronómicos, la ampliación de las mesas de 4 a 6 comensales y la posibilidad de usar las mesas al aire libre. Los comercios podrán trabajar hasta las 21 horas”.

Lo que no se ha habilitado aún en Puerto Madryn, según informó el intendente son las iglesias. Al respecto detalló que “habíamos solicitado también la habilitación de iglesias con protocolo, pero tampoco se ha hecho lugar. Hoy hablaremos para saber si podemos tener algún tipo de excepción. Creemos que es un lugar que mucha gente necesita tener la libertad de ir”.

Asimismo, “se busca la circulación entre Madryn – Pirámides… Pero… no se ha dado lugar a esa petición. Vamos a esperar unos días más”.

Por otro lado, además de la gastronomía, los ciudadanos sí podrán disfrutar de la zona costera “sin permanencia, sólo en tránsito”.

El intendente, remarcó que “si vemos que, en la amplitud que tienen nuestra costa, con el compromiso de la gente y si se puede estar en distanciamiento, vamos a permitir a futuro el sector de la arena”.

En materia de embarcaciones, Sastre dijo que “las embarcaciones, con convivientes, van a poder tener amplitud de pasajeros dentro de la misma. Siguiendo protocolo sobre actividades náuticas permitidas en Puerto Madryn”.

Sobre la pandemia, explicó que “es una situación incómoda que varía día a día. Hay que ser realistas. Tenemos un gran equipo de salud con muchísimo compromiso. No se ha dado todavía de tener que rechazar pacientes, y eso se lo debemos a todo el equipo del Hospital, desde el director hasta el último enfermero”.

El caso vecinos del VEPAM

El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre detalló que “sobre la situación de los vecinos del VEPAM con aguas servidas en sus casas, “por más que no nos corresponda no podemos estar ausentes. Ayer me reuní con ellos y pude visitar a los vecinos”.

Concluyó su entrevista a través del programa radial Activemos Chubut que “buscamos solución con el privado y con el personal municipal… En la calle había aguas servidas por todos lados. Preocupa muchísimo”.