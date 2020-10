En el Barrio Malvinas comenzaron las obras de adoquinado

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Iniciaron las obras de adoquinado en el Barrio Malvinas de Esquel, Susana Pérez Artega en contacto con FM DEL LAGO manifestó “es un plan que ya venía con Vialidad Provincial, después de una reunión con Tacceta y Pamela Acuña nos informaron que ya empezaban, hoy vinieron a arrancar con la obra, estamos esperando reunirnos con Tacceta y con los vecinos, por el protocolo Covid no nos podemos reunir pero vamos a pedir un referente por cada piso y así poder informarnos de cómo va a ser el pago y cuanto se va a pagar, por ahora es el pasaje Apiwan, Mermoud, calle Fleming hasta el pasaje Apiwan”.

La vecinalista remarco la necesidad de hacer mejoras en el el sector y reclamo que no se avanza hace varios años “cuando asumimos el compromiso en la sede fue una de las propuestas, pasaron muchos años y el barrio no avanza, está también la entrada a las escuelas 713, el jardín 409 y la escuela 527 de audiovisuales, y lo principal los cordones cunetas que no tiene el barrio, hemos hecho reuniones y hemos charlado sobre la particularidad de los monoblock privados, en este caso partieron de un plan de nación y no han tenido mantenimientos, aparecieron problemas de agua y cloacas, hemos tomado contactos con los vecinos para ver que problemáticas hay, hemos sumado a Macarena López Constantini para la encuesta, se habló de armar consorcios, el compromiso esta e iremos avanzando en lo que queremos lograr”.

Otro de los reclamos que se están haciendo por parte de los vecinos que viven hace años en el sector, es sobre los hechos de inseguridad que se han dado en los últimos días y que preocupan de sobremanera a quienes ven alterada la paz social en que quieren continuar viviendo “en tema de seguridad nos vinieron a alterar la tranquilidad el fin de semana, en el grupo que tenemos con los vecinos se sumaron más y todos con ganas de ver como afrontamos esto porque no hay que normalizarlo, la seguridad esta sobre pie, creo que tenemos que abordarlo desde el inicio, tuvimos varios hechos en dos días, estamos trabajando con la comisaria móvil que ha estado varias veces en el barrio, estamos en contacto con el comisario Bahamonde, vemos los patrulleros y a la policía comunitaria que camina en el barrio, de a poco se acercan los vecinos y tener la policía móvil te da más confianza y seguridad, las problemáticas se pueden charlar con el personal policial”.

Para finalizar, Susana Pérez Artegada se refirió a la necesidad de avanzar en proyectos de ambiente y actividad recreativos para los niños del barrio “trabajando con ambiente, estamos viendo el tema del punto limpio, hemos largado una encuesta, queremos agregar alguna actividad recreativa y siempre que sea para sumar acá estamos”.