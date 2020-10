Empresas ratifican su continuidad en la Argentina y rechazan la campaña pro éxodo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un grupo de empresas de primera línea ratificó su permanencia en la Argentina, incluso con anuncios de inversiones, y rechazó así la campaña pro éxodo librada desde algunos sectores opuestos al Gobierno.

La firma Coca Cola se sumó en las últimas horas a las desmentidas realizadas por las cadenas de supermercados Walmart y Carrefour, y la firma Alsea, franquiciante en Argentina de las marcas Burger King y Starbucks, entre otras compañías.

«Coca-Cola desmiente categóricamente que esté contemplando un traslado de sus operaciones en Argentina. La compañía y sus embotelladores seguirán operando en el país con el mismo compromiso con que vienen haciéndolo desde hace 78 años», indicó la empresa sobre versiones periodísticas sobre el traslado de las operaciones a Brasil.

Incluso anunció inversiones por $770 millones para a la reactivación económica de 25.000 pequeños comercios de todo el país.

Del mismo modo, el gerente de Relaciones Institucionales de Walmart, Juan Pablo Quiroga, indicó a Télam, que en la empresa se encuentran «sorprendidos con las versiones y cobertura de los últimos días».

«Contrariamente a las versiones que circularon, Walmart no buscó una salida de Argentina. Por el contrario, a principios de este año, simplemente se exploró la posibilidad de nuevas alianzas para potenciar nuestro negocio en el país y su senda de crecimiento», remarcó Quiroga.

Por su parte, el presidente de Carrefour Argentina, Stéphane Maquaire, ratificó el «compromiso con Argentina» de la cadena de hipermercados que acaba de cumplir 38 años en el país.

«Hoy, aprovechando nuestro aniversario, renuevo nuestro compromiso con vos y con Argentina. Vamos a continuar acompañándote», remarcó Maquaire en un mensaje enviado a los clientes de la compañía.

El ejecutivo puntualizó que en la empresa son «17.000 hombres y mujeres que construimos a Carrefour diariamente con responsabilidad, motivación y pasión por lo que hacemos».

También desde Alsea afirmaron que «hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, aportando valor y generando empleo, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias, más de 7.000 empleados directos y miles indirectos».

«En respuesta a los rumores que circularon, queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años», aseguró la firma.

La inversión de Coca Cola se sumó también al de unas 20 empresas de primera línea que anunciaron o concretaron en medio de la pandemia inversiones por US$ 1.000 millones, contrario a la campaña pro éxodo.

Hasta el momento, las empresas que anunciaron la búsqueda de un inversor local así como la posibilidad de dejar el país, fueron Falabella y Sodimac, además de firmas aerocomerciales que dejaron de lado la ruta con Ezeiza en medio de la pandemia de coronavirus, entre otras.

Algunas de las firmas que se fueron antes de 2019

En el gobierno anterior se concretaron anuncios de cierres de plantas de un importante número de empresas, sin que esto se planteara como un presunto un éxodo masivo.

Algunas de ellas fueron Massalin Particulares, Puma, Lanxess, Dow Chemical y Adidas.

Nuevas inversiones

En lo que respecta a las nuevas inversiones, en las últimas semanas Visuar, que fabrica electrodomésticos de Samsung en Cañuelas, anunció su plan para el período 2020-21, con desembolsos por U$S 4 millones.

Volkswagen inició la fabricación de una nueva caja de cambios de seis velocidades, con una inversión de U$S 150 millones, para la cual incorporó un tercer turno de producción en Córdoba, para exportar el 100% de la producción.

También Unilever anunció un plan por US$ 1,5 millón para producir una nueva línea de sanitizantes y jabones; y la japonesa Nissan informó que invertirá U$S 130 millones en el período 2020-21 para una nueva línea de producción.

Otra automotriz, PSA, lanzó el nuevo Peugeot 208, con una inversión de US$ 320 millones, y el Grupo SIMPA puso en marcha la fabricación de tres modelos de las motos Royal Enfield, por US$ 9,2 millones.

Por su lado, Quilmes presentó un plan por US$ 66 millones para producción local de marcas internacionales de cerveza, y Newsan inauguró su línea de fabricación de lavarropas LG, donde destinó US$ 10 millones.

Laboratorios Richmond afirmó que invertirá US$ 43 millones en los próximos dos años, para producir y desarrollar nuevos productos, y la empresa biotecnológica Biogenesis Bagó, luego de un desembolso de US$ 7 millones, exportó por primera vez productos a Medio Oriente.

En el rubro textil, la brasileña Santana Textil anunció un proyecto de inversiones para su planta en Chaco, por US$ 12 millones para adquirir maquinaria e incorporar de personal, su compatriota Santista empezará a producir en Tucumán una tela para desactivar el coronavirus, por US$ 5 millones, y la nacional TN&Platex empleó US$ 30 millones para la compra de maquinaria.